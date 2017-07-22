Пользователи Samsung Galaxy S20 ждут обновлений для устранения недостатков
01 июня 2020, 21:54
Смартфон Samsung Galaxy S20 сразу получил положительные отзывы от покупателей и журналистов после своего выхода. Однако в линейке смартфонов Samsung Galaxy S20 вендор вложил настолько много новых возможностей, что после выхода на широкий рынок стали выявляться различные проблемы, которые невозможно было выявить на этапе разработки, но теперь они требовали быстрого решения. Их сосредоточием стал флагман Samsung Galaxy S20 Ultra, который вышел следом. Для покупателей, выложивших около $1000 за этот смартфон, это стало неожиданностью.
Первая важная проблема - это трудности с фокусировкой у Galaxy S20 Ultra, у которого установлена сверхчувствительная камера 108 Мпк. Решить эту проблему оказалось совсем не просто.
К счастью, другие проблемы, о которых сообщали пользователи, все-таки оказались поправимыми. Samsung уже активно работает на этим.
Первая среди них - это проблема поддержки высокого уровня качества связи. В связи с постоянным обновлением оборудования и переходом на стандарт 5G, вендору приходится сейчас выпускать обновления прошивки для улучшения качества голосовых вызовов в Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Обновления достаточно «тяжелые», что отражает объем отладочных работ, которые приходится проводить, чтобы решить проблему. Например, последнее обновление под номером сборки G98xNKSU1ATED весит чуть более 208 Мбайт.
Заметим еще, что в последнее обновление не были добавлены патчи безопасности, которые постоянно выпускаются для ОС Android. Нет в нем и других исправлений, связанных с работой мобильной ОС.
Но самое удивительное, что компания Samsung выпускает обновления и делает их доступными только для пользователей в Южной Корее. Пользователи смартфонов на глобальных рынках не получают их. При этом компания Samsung не публикует официальных заявлений по этому поводу. Как минимум, это странно, потому что пользователи из других стран давно высказывают интерес к тому, когда же до них дойдут обновления, которые сейчас выпускаются только для местного рынка.
Эксперты издания SamMobile высказывают точку зрения, что, возможно, вендор еще не нашел идеального решения, поэтому «экспериментирует» на «внутренней территории. В то же время, поскольку проблемы касаются таких важных функций, как качество звонков, высказывается мнение, что скоро обновление все-таки должно появиться по всему миру. Ожидается, что Samsung сделает такое обновление вместе с июньским исправлением безопасности для Android.
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