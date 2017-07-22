Apple попросила пользователей срочно обновить iPhone до iOS 13.5
01 июня 2020, 23:31
Apple попросила пользователей iPhone как можно быстрей установить обновление для iOS 13.5. Причиной неожиданной спешки, по версии Apple, стали многочисленные исправления уязвимостей безопасности, которые были внесен в этот пакет обновлений.
Некоторые специализированные компании, занимающиеся вопросами безопасности, поддержали призыв Apple. Они отмечали, что именно благодаря незамедлительной установке пользователи iPhone смогут устранить крайне серьезную критическую уязвимость, которая недавно была найдена в стандартном почтовом приложении, присутствующем во всех моделях Apple.
Сообщается, что эта уязвимость была обнаружена организацией сетевой безопасности ZecOps. Найденные ошибки позволяли атакующему навредить жертве отправкой электронного письма с зараженным содержимым. Атакующий мог спровоцировать переполнение памяти или вызвать исполнение произвольного кода.
Информация об обнаружении этой уязвимости пришла в середине мая нынешнего 2020 года. Сообщалось, что были затронуты все версии iOS, начиная с iOS 3.1.3. Это позволило оценить потенциальное количество пользователей, которые попали под угрозу. Их насчитали около 900 млн человек.
Однако есть и другая причина, которая может объяснить такую экстренную поспешность Apple. Это - оптимизация сервиса распознавания по лицу Face ID.
В условиях пандемии этот сервис не работал как надо и требовал, чтобы пользователь смартфона снимал маску при использовании этой популярной функции. Такое действие могло стать не только причиной для заражения, но и вызвать последующую серию исков против Apple, как компании, которая не обеспечила необходимые требования для санитарной безопасности.
Теперь, после обновления до iOS 13.5, если Apple iPhone обнаруживает, что пользователь носит маску, то он сразу же откроет интерфейс ввода пароля. Раньше интерфейс ввода пароля появлялся только после многократных безуспешных считываний. Это было неудобно для большинства пользователей.
Но есть еще одна причина, почему в Apple так хотят быстрой установки обновления. Эта причина, видимо, заключается в том, что с установкой версии iOS 13.5 пользователи получают поддержку API Exposure Notification («Уведомление о воздействии»). Это необходимо для использования национальных приложений для отслеживания контактов COVID-19, которые распространяют органы общественного здравоохранения в ряде стран мира и некоторых штатах США.
Среди дополнительных функций последнего обновления iOS необходимо упомянуть также о дополнительных функциях контактов со Службой спасения (работает только в США). Эта служба позволяет автоматически передавать информацию о состоянии здоровья и другую важную информацию с учетом медицинского идентификатора при экстренном вызове.
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