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Huawei представила мобильный роутер размером с кредитку

02 июня 2020, 08:41


За последнее время Huawei представила уже множество различных высокопроизводительных маршрутизаторов, включая последние модели с поддержкой 5G. Однако последняя новинка компании предназначена для пользователей, не желающих тратить много, но все же планирующих приобрести неплохой Wi-Fi-роутер.

Huawei представила мобильный роутер размером с кредитку


Под эти потребности вполне подойдет новинка от Huawei - мобильный маршрутизатор Huawei Mobile WiFi 3. Это портативный роутер, который работает в сетях 3G/4G и легко умещается в кармане. Его размеры вполне сопоставимы с размерами кредитной карты, толщина 14 миллиметров при весе в 73 грамма.




Скорость передачи данных Huawei Mobile WiFi 3 может достигать 150 Мбит/с, и он поддерживает до 11 полос 4G/3G. Кроме того, к нему могут быть подключены до 16 устройств одновременно без каких либо проблем с пропускной способностью сети, которая может быть вызвана слишком большим количество подключенных устройств.

Huawei представила мобильный роутер размером с кредитку


На борту новинки аккумулятор емкостью 1500 мАч, а для энергосбережения роутер использует специальный алгоритм от Huawei, что значительно увеличивает время автономной работы. Стоимость Huawei Mobile WiFi 3 всего $37 (2500 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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