Huawei представила мобильный роутер размером с кредитку
02 июня 2020, 08:41
За последнее время Huawei представила уже множество различных высокопроизводительных маршрутизаторов, включая последние модели с поддержкой 5G. Однако последняя новинка компании предназначена для пользователей, не желающих тратить много, но все же планирующих приобрести неплохой Wi-Fi-роутер.
Под эти потребности вполне подойдет новинка от Huawei - мобильный маршрутизатор Huawei Mobile WiFi 3. Это портативный роутер, который работает в сетях 3G/4G и легко умещается в кармане. Его размеры вполне сопоставимы с размерами кредитной карты, толщина 14 миллиметров при весе в 73 грамма.
Скорость передачи данных Huawei Mobile WiFi 3 может достигать 150 Мбит/с, и он поддерживает до 11 полос 4G/3G. Кроме того, к нему могут быть подключены до 16 устройств одновременно без каких либо проблем с пропускной способностью сети, которая может быть вызвана слишком большим количество подключенных устройств.
На борту новинки аккумулятор емкостью 1500 мАч, а для энергосбережения роутер использует специальный алгоритм от Huawei, что значительно увеличивает время автономной работы. Стоимость Huawei Mobile WiFi 3 всего $37 (2500 руб.).
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