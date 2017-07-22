На японском сайте Mac Otakara появилась серия отпечатанных на 3D-принтере полноразмерных макетов iPhone 12. Макеты были изготовлены на основе информации, полученной из различных источников путем утечки из канала логистики поставок Apple. Эти снимки по сути являются первым случаев публичного появления реальных макетов будущих моделей смартфонов, когда можно подержать их в руках, покрутить и оценить наглядно.
По слухам, в 2020 году Apple собирается выпустить четыре модели смартфонов iPhone 12: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Фотографии, показанные на сайте, отражают все четыре упомянутых выше модели iPhone 2020.
Согласно слухам, в будущую линейку войдут две бюджетные модели, которые внешне можно будет отличить наличием только двух камер, а две модели верхнего ценового диапазона смогут похвастаться тремя объективами.
Среди их особенностей на сайте отмечается перенос лотка для установки SIM-карты с правой стороны, как было в предыдущих моделях, на левую - под кнопку громкости. Об этом давно ходили слухи, но предположения, почему Apple пошла на такое решения, тоже были самые разные. Наиболее правдоподобным выглядит то, что Apple сделала это ради размещения антенного модуля под 5G. Ожидается, что поддержка 5G будет присутствовать во всех четырех моделях iPhone 12.
Кроме того, имеются различия в количество отверстий для динамиков с каждой стороны. При этом, ожидается, что все новые модели iPhone 2020 по-прежнему будут иметь разъемы Lightning.
По крайней мере, некоторые из новых моделей iPhone будут иметь дизайн в стиле iPad Pro с металлической рамой с плоскими краями: существенное отличие от современных моделей.
Предполагается, что в более совершенных моделях PiPhone 12 Pro также будет установлена 3D-камера, подобная сканеру LiDAR в iPad Pro. Однако пока эта особенность не отображается в полномасштабных макетах, показанных Mac Otakara.
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