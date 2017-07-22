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Xiaomi готова к релизу инновационного концепта Mi Mix Alpha

02 июня 2020, 10:00




По состоянию на январь этого года официальная позиция Xiaomi заключается в том, что телефон Mi Mix Alpha Concept уже готов к массовому производству. Недавняя утечка говорит о том, что флагман получит чипсет Snapdragon 865. А последние свежие новости намекают на то, что Mi Mix Alpha может быть выпущен в самое ближайшее время, поскольку в сети всплыли фотографии, которые предположительно принадлежат прототипу этого флагмана.

Mi Mix Alpha Concept


Фотографии, которые появились в сети, показывают внутренние части устройства. На изображениях четко видны материнская плата основного устройства, датчики камеры, а также экран и разъемы для SIM.

Mi Mix Alpha Concept


Мобильный телефон Xiaomi Mi MIX Alpha 5G оснащен 108-мегапиксельной основной камерой Samsung. Главная фишка этого смартфона - сгибающий OLED-экран, которые предлагает впечатляющее соотношение экрана к телу на уровне 180,6 процента. Дисплей действительно изгибается, благодаря чему он оборачивает смартфон с обеих сторон.

Mi Mix Alpha Concept


Xiaomi Mi MIX Alpha не оснащен селфи-камерой, поскольку в качестве таковой можно использовать основную камеру.

Xiaomi изначально анонсировала Mi Mix Alpha еще 24 сентября 2019 года. Как сообщалось ранее, компания планировала выпуск этой модели лишь в ограниченном количестве. Возможно, что теперь позиция Xiaomi несколько изменилась. Однако, до сих пор никакой информации, хотя бы намекающий на дату выхода смартфона, не появлялось.



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