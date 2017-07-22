Анонс Huntkey N2001WA: доступный монитор для работы в офисе
02 июня 2020, 11:17
Компания Huntkey представила свой новый монитор. Модель получила название Huntkey N2001WA. Монитор оснащен 19,5-дюймовым экраном с разрешением 1600 x 900 пикселей. Как подчеркивают в компании, эта модель предназначена в первую очередь для офисной работы.
Дисплей монитора имеет соотношение сторон 16:9, статический коэффициент контрастности равный 600:1, максимальную яркость 200 нит и поддержку 16,7 млн цветов, что сделает картинку качественной даже к самых темных сценах и поможет избежать искажений цвета.
Монитор оснащен входом VGA. Его габариты составляют 465 x 210 x 363 мм, а его вес - 2,1 килограмма. Это не монитор высокого класса, учитывая его характеристики. Однако, эта модель станет отличным выбором для тех, кому нужен относительно доступный и качественный монитор для решения стандартных рабочих задач.
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