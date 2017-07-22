PCI-SIG подготовил предварительную версию стандарта PCIe 6.0 для будущего ПК-интерконнекта
02 июня 2020, 11:37
Некоммерческая организация PCI Special Interest Group (PCI-SIG), ставшее консорциумом в 2000 году, является в настоящее время головной по развитию и управлению стандартами передачи данных, основанными на PCI. ДО сих пор было хорошо известно, PCI-SIG активно занималась в последнее время развитием нового стандарта PCIe 5.0. По предварительным прогнозам, он будет ратифицирован еще до того, как PCIe 4.0 выйдет на массовый рынок ПК.
Однако развитие стандартизации в области передачи данных не остановилось. Известно, что PCI-SIG уже давно занимается разработкой также и еще более нового стандарта PCIe 6.0. По имеющимся сведениям, он предоставит 8-кратный рост пропускной способности шины PCIe 6.0 по сравнению с PCIe 3.0.
Возникает интересная ситуация. Сейчас даже PCIe 4.0 находится только в самом начале пути своего внедрения. Будущая ситуация на рынке обещает измениться качественно с выходом недорогого чипсета AMD B550.
В то же время хотя производители чипов уже сегодня готовы принять на вооружение PCIe 5.0, в PCI-SIG считают, что развитие не должно останавливаться на достигнутом ни на минуту.
Нынешняя цель PCI-SIG - создать основы для создания новой архитектуры передачи данных, похожих на своего рода «интерконнект». Только теперь рассматривается не взаимодейтсвие на уровне серверов, а «общение» на уровне настольных подсистем, в частности, настольных ПК. При этом PCI-SIG ведет дальнейшую разработку, сохраняя в качестве главного требования обратную совместимость.
На этой неделе PCI-SIG собирается выпустить пресс-релиз по изменениям, которые уже были внесены в PCIe 6.0. Речь идет о выпуске новой предварительной версии стандарта PCIe 6.0.
Ценность анонса состоит в том, что хотя ратификация PCIe 6.0 должна состояться не ранее 2021 года, выпуск таких ранних версий позволяет производителям уже сегодня начать экспериментировать с разработкой нового интерконнекта, который будет отличаться более высокой пропускной способностью.
Ожидается, что в PCIe 6.0 будут раскрыты новые серьезные улучшения. Теоретически он способен поднять в два раза скорость передачи данных по сравнению с PCIe 5.0, в четыре раза по сравнению с PCIe 4.0, в восемь раз по сравнению с PCIe 3.0. В результате по одной линии PCIe 6.0 можно будет передавать такой же объем данных, сколько в настоящее время проходит по 8 линиям связи в конфигурации PCIe 3.0. Такой пропускной способности будет более чем достаточно для большинства современных видеокарт.
В настоящее время стандарт PCIe 6.0 находится на подготовительной стадии. PCI-SIG планирует ратифицировать и выпустить полный стандарт в 2021 году, ровно через два года после выпуска PCIe 5.0. Чтобы выйти на массовый рынок настольных систем стандарту PCIe потребуется еще два-три года. Наиболее вероятно, что выход на рынке первых продуктов для настольных ПК, совместимых с PCIe 6.0, можно ожидать к 2023 или 2024 году.
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