Фронтальная камера этого бюджетника имеет разрешение 5 мегапикселей, а основная представлена двумя датчиками на 13 и 2 мегапикселя соответственно. На борту аккумулятор емкостью 4000 мАч и поддержка Dolby Atmos. Цена Samsung Galaxy M01 - $120 (8000 руб.).
Samsung Galaxy M11 - это более крупное устройство, оснащенное 6,4-дюймовым IPS LCD - дисплеем с разрешением 1440 х 720 пикселей. Он работает от чипсета Snapdragon 450, имеет на борту до 4 ГБ оперативной памяти и до 64 ГБ встроенной памяти.
На борту тройная камера с 13-мегапиксельным основным сенсором, ультраширокоугольный объективом на 5 мегапикселей и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера имеет разрешением 13 мегапикселей. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.
Оба смартфона поддерживают две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, имеют слот для карт microSD и 3,5-мм аудиоразъем. Galaxy M01 имеет порт microUSB и не имеет сканера отпечатков пальцев, которым оснащен Galaxy M11.
Samsung Galaxy M11 доступен в двух вариантах: 3 ГБ + 32 ГБ и 4 ГБ + 64 ГБ, которые стоят $145 (10 000 руб.) и $172 (12 000 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".