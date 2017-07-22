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Huawei запатентовал смартфон с интегрированной в экран селфи-камерой

02 июня 2020, 13:24


Производители смартфонов упорно пытаются решить, как сделать свою продукцию полноэкранной. В ход идут различные идеи - например, всплывающая селфи-камера или поворотная основная камера. Но на сегодня уже ясно, что единственная технология, которая сможет в полной мере решить эту задачу - это селфи-камера, интегрированная в экран смартфона.

Huawei запатентовал смартфон с интегрированной в экран селфи-камерой


На днях в сети появились детали патента Huawei, где представлены изображения смартфона с камерой интегрированной в дисплей. На самом деле патента даже два и отличаются они друг от друга лишь модулем основной камеры на этих устройствах. Таким образом, патенты могут быть одним и тем же смартфоном, но с различными вариациями.




Первый вариант смартфона имеет вертикальную тройную систему камер, которая похожа на используемую во флагманской серии P от Huawei. Вторая модель имеет сходство с серией Mate с четырьмя датчиками, размещенными в круглом модуле камеры.

Huawei запатентовал смартфон с интегрированной в экран селфи-камерой


Помимо этих отличий, смартфон спереди и сбоку выглядит одинаково. Он оснащен изогнутым дисплеем с едва заметными рамками вокруг. На изображениях нет селфи-камеры, а значит, что, скорее всего, она расположена под экраном. Однако, никаких официальных деталей Huawei еще не раскрывала, так что все это пока лишь догадки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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