Слухи: 24-ядерный 10-нм процессор Intel Ice Lake выходит на серверный рынок
02 июня 2020, 13:45
Первые примеры применения процессоров нового поколения Intel Ice Lake появились еще полгода назад. Сначала они появились в мобильных системах, но теперь происходят какие-то глубинные процессы, и уже появились первые признаки, что процессоры этой линейки могут скоро добраться до настольных и даже серверных систем.
Возникает ситуация, позволяющая сделать интересные предположения. Похоже, Intel наконец больше не будет зацикливаться только на развитии мобильного сегмента и готова уделять больше внимания настольным и серверным системам. Первые признаки - это ожидаемая серверная линейка Intel Whitley. Хотя полной уверенности в таком прогнозе пока нет.
Ice Lake - это второе семейство процессоров Intel, построенных на базе 10-нм техпроцесса; оно должно прийти на смену Cannon Lake. 10-нм микросхемы выстроены на микроархитектуре Sunny Cove.
Но перейдем к слухам. Появилась информация о 24-ядерным и 48-поточном процессоре Ice Lake-SP (Whitley) с тактовой частотой 2,19 ГГц и поддержкой разгона до 2,89 ГГц. Неизвестный (немаркированный) процессор попал в сравнительные тесты, отчеты по которым появились в сети.
По отчетам видно, что неназванный процессор Ice Lake поддерживает Hyper-Threading и использует трехуровневый кэш. Дизайн кэша 24-ядерного процессора Ice Lake предусматривает использование 1,25 Мбайт кэш-памяти второго уровня на ядро и кэш-памяти третьего уровня размером 36 Мбайт на самом чипе. Среди других его характеристик известно о наличии поддержки модулей оперативной памяти PCIe 4.0 и DDR4-3200 на платформе Intel для настольных ПК.
Из проведенного трехкратно тестирования процессора Ice Lake Xeon анонимным пользователем стало известно, что наилучшие характеристики 28-ядерного процессора составили 4100 и 41 972 баллов, соответственно, на одноядерном и многоядерных прогонах. По всей видимости, в тестировании участвовали инженерные образцы. Полной информации об использованной для тестирования системе нет.
Для сравнения были испытаны еще два других процессора: Xeon Gold 6212U (кодовое название Cascade Lake) и AMD Epyc (кодовое название Rome).
Первый набрал 4772 баллов в одноядерном тесте и 38 420 баллов в многоядерном. Xeon Gold 6212U был на 16,4% быстрее, чем чип Ice Lake в однопоточном прогоне, но зато второй обеспечивал на 9,2% более высокую производительность при многопоточных тестах.
AMD Epyc7402P, который имеет 24 ядра и 48 потоков в своем дизайне, как и процессор Ice Lake, показал в одно- и многоядерном тестах 4498 и 42 155 баллов, соответственно. Это на 9,7% выше, чем у Ice Lake в однопоточном исполнении.