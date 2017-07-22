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Gartner: покупателям было не до покупки смартфонов в условиях пандемии в 1 квартале 2020 года

02 июня 2020, 14:45


Как сообщает SAMMobile, продажи смартфонов стремительно падают, и это происходит беспрецедентными темпами в условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом. Лидерами падения стали вендоры более дорогих моделей: Samsung и Huawei.

В то же время, отмечает издание, южнокорейская компания Samsung, в целом, показала неплохие результаты, если принять во внимание, что объем продаж в суммарном выражении стал рекордным в первом квартале 2020 года по сравнению с другими брендами. Итоговые данные были получены агентством Gartner.

смартфоны Samsung


Оценивая рынок, Gartner сообщает, что продажи мобильных устройств Samsung за первые три месяца 2020 года составили 55,333 млн шт. По оценкам Gartner, доля Samsung составляет сейчас 18,5% рынка. Это всего на 0,6 пункта ниже, чем год назад, когда доля Samsung составляла 19,1%. Такое сравнение позволяет сделать вывод, что несмотря на COVID-19, Samsung сумел сохранить свою долю рынка.




Если сравнить результаты с Huawei, главным конкурентом Samsung, то у китайцев наблюдается еще более резкое снижение продаж смартфонов по сравнению с прошлым годом. Это хорошо видно в таблице.

Gartner: покупателям было не до покупки смартфонов в условиях пандемии в 1 кв. 2020 года


В целом, отчет Gartner дает пока мало оптимизма в отношении ближайших перспектив в области смартфонов. Очевидно, что пандемия COVID-19 наносит существенный урон по всем участникам рынка.

Неожиданным можно назвать только качественно иной результат, достигнутый компанией Xiaomi. Но он требует более детального анализа, потому что Xiaomi активно выводила в прошедшие месяцы новые продукты. Чтобы делать выводы, необходимо провести сравнение с продуктовым предложением Xiaomi прошлого года.



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