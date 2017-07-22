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Intel снимает с производства процессоры 8-го поколения Coffee Lake-S выпуска 2017 года

02 июня 2020, 16:22


Корпорация Intel выпустила несколько уведомительных писем об изменениях в структуре выпускаемых продуктов (PCN). В каждом из них была перечислена часть из серии процессоров Coffee Lake-S. Это означает, что, следуя своему двухгодичному циклу обновлений «Тик-Так», Intel сообщает сейчас о снятии с производства всех моделей процессоров линейки Coffee Lake-S образца 2017 года.

В списки вошли все чипы 8-го поколения Coffee Lake-S. Список охватывает все модели от Celeron до некогда всемогущего Core i7-8700K. Модели Xeon не вошли в этот список.

Intel прекращает выпуск линейки процессоров 8-го поколения Coffee Lake-S до 8700K


Полный список снимаемых моделей приведен ниже:
Intel Celeron G4900 Processor
- Intel Celeron Processor G4900T
- Boxed Intel Celeron Processor G4900
- Boxed Intel Celeron Processor G4920
- Boxed Intel Core i3-8100 Processor
- Boxed Intel Core i3-8300 Processor
- Boxed Intel Core i3-8350K Processor
- Boxed Intel Core i5-8400 Processor
- Boxed Intel Core i5-8500 Processor
- Boxed Intel Core i5-8600 Processor
- Boxed Intel Core i5-8600K Processor
- Boxed Intel Core i7-8086K Processor
- Boxed Intel Core i7-8700 Processor
- Boxed Intel Core i7-8700K Processor
- Boxed Intel Pentium Gold G5400 Processor
- Intel Pentium Gold G5400 Processor
- Intel Pentium Gold G5400T Processor
- Intel Pentium Gold G5500 Processor
- Intel Pentium Gold G5500T Processor
- Intel Pentium Gold G5600 Processor
- Intel Pentium Gold G5600F Processor
- Intel Pentium Gold G5600T Processor
- Boxed Intel Pentium Gold G5500 Processor
- Boxed Intel Pentium Gold G5600 Processor
- Boxed Intel Pentium Gold G5600F Processor
- Intel Celeron Processor G4920
- Intel Core i3-8100 Processor
- Intel Core i3-8100B Processor
- Intel Core i3-8100T Processor
- Intel Core i3-8300 Processor
- Intel Core i3-8300T Processor
- Intel Core i3-8350K Processor
- Intel Core i5-8400 Processor
- Intel Core i5-8400T Processor
- Intel Core i5-8500 Processor
- Intel Core i5-8500B Processor
- Intel Core i5-8500T Processor
- Intel Core i5-8600 Processor
- Intel Core i5-8600K Processor
- Intel Core i5-8600T Processor
- Intel Core i7-8700 Processor
- Intel Core i7-8700T Processor
- Intel Core i7-8700B Processor
- Intel Core i7-8700K Processor

Напомним, что производство семейства 14-нм процессоров восьмого поколения Intel Core Coffee Lake началось в 4 квартале 2017 года. И эти модели пришли на смену семейству Broadwell. В одном ряду с Intel Core Coffee Lake тогда последовали модели Skylake и Kaby Lake.




Основным отличием семейства процессоров Intel Core Coffee Lake являлось увеличение до шести ядер в настольных моделях (Coffee Lake-S) и в мобильных вариантах (Coffee Lake-H). Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составлял 95 Вт, мобильных - до 45 Вт, «ультрабучной» категории Coffee Lake-U - 28 Вт. Из-за повышенных требований к системе питания гнезда LGA 1151 процессоры Coffee Lake официально совместимы только с материнскими платами на чипсете 300-й серии.

Настольные процессоры этого семейства имели встроенную графику Intel UHD Graphics 630 с eDRAM и поддержкой DP 1.2 на HDMI 2.0 и HDCP 2.2. Производительность процессоров Coffee Lake была на 15% больше по сравнению с процессорами Kaby Lake.

Отмечается, что некоторые SKU в списке выше упоминаются дважды. Это связано с различиями между поставкой в коробочном варианте и партией. Процессоры в штучной упаковке предназначены для рынка «Сделай сам» и поставляются с кулером для процессора. Вторые предназначены для OEM-производителей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".

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