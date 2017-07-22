Intel снимает с производства процессоры 8-го поколения Coffee Lake-S выпуска 2017 года
02 июня 2020, 16:22
Корпорация Intel выпустила несколько уведомительных писем об изменениях в структуре выпускаемых продуктов (PCN). В каждом из них была перечислена часть из серии процессоров Coffee Lake-S. Это означает, что, следуя своему двухгодичному циклу обновлений «Тик-Так», Intel сообщает сейчас о снятии с производства всех моделей процессоров линейки Coffee Lake-S образца 2017 года.
В списки вошли все чипы 8-го поколения Coffee Lake-S. Список охватывает все модели от Celeron до некогда всемогущего Core i7-8700K. Модели Xeon не вошли в этот список.
Напомним, что производство семейства 14-нм процессоров восьмого поколения Intel Core Coffee Lake началось в 4 квартале 2017 года. И эти модели пришли на смену семейству Broadwell. В одном ряду с Intel Core Coffee Lake тогда последовали модели Skylake и Kaby Lake.
Основным отличием семейства процессоров Intel Core Coffee Lake являлось увеличение до шести ядер в настольных моделях (Coffee Lake-S) и в мобильных вариантах (Coffee Lake-H). Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составлял 95 Вт, мобильных - до 45 Вт, «ультрабучной» категории Coffee Lake-U - 28 Вт. Из-за повышенных требований к системе питания гнезда LGA 1151 процессоры Coffee Lake официально совместимы только с материнскими платами на чипсете 300-й серии.
Настольные процессоры этого семейства имели встроенную графику Intel UHD Graphics 630 с eDRAM и поддержкой DP 1.2 на HDMI 2.0 и HDCP 2.2. Производительность процессоров Coffee Lake была на 15% больше по сравнению с процессорами Kaby Lake.
Отмечается, что некоторые SKU в списке выше упоминаются дважды. Это связано с различиями между поставкой в коробочном варианте и партией. Процессоры в штучной упаковке предназначены для рынка «Сделай сам» и поставляются с кулером для процессора. Вторые предназначены для OEM-производителей.