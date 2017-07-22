«Яндекс» и Hyundai Mobis разработали беспилотный автомобиль четвертого поколения
02 июня 2020, 16:32
«Яндекс» проводит полевые испытания нового беспилотного автомобиля четвертого поколения - Hyundai Sonata. Модель представляет собой традиционный седан, оборудованный навесным оборудованием, установленным «Яндекс». Автомобиль появился благодаря сотрудничеству с компанией Hyundai Mobis, дочерней от южнокорейского автогиганта Hyundai Motors.
В настоящее время дорожные испытания проводятся в Москве на улицах с обычным дорожным движением в районе м. Парк Культуры, где рядом расположен головной офис компании «Яндекс». После завершения испытаний «Яндекс» уже в этом году планирует вывести на дороги общего пользования тестовый парк из 100 таких машин. По заявлению компании, тестовые испытания будут проводиться как в России, так и в США. Часть тестовых машин будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе в Татарстане.
Беспилотные Hyundai Sonata «четвертого поколения» впервые используются в испытании технологии автоматического вождения, которую разрабатывает «Яндекс». Ранее, на этапах разработки беспилотных автомобилей «Яндекс» использовал автомобили Toyota Prius V. Испытания проводятся с 2017 года. Однако испытания прежних автомобилей проводилось без участия автопроизводителя - компании Toyota. Официальное сотрудничество «Яндекс» с автопроизводителем на этот раз происходит впервые.
Как сообщается, в четвертом поколении инженеры «Яндекса» усовершенствовали навесное оборудование - сенсоры. Автомобиль теперь оборудован камерами с разным фокусным расстоянием, а их общее количество было увеличено. Радарные установки располагаются на крыше автомобиля, что позволяет увеличить количество автомобилей на дороге, попадающих в поле зрения. При такой установке расположенные на передних крыльях лидарные установки, отвечающие за измерение расстояния до препятствий, лучше «видят» и пешеходов, и автотранспорт, и препятствия.
«Яндекс» не собирается заниматься производством автомобилей в будущем. Он планирует ограничить свое участие разработкой только системы автономного управления.
«Яндекс» также не участвовал еще в сравнительных испытаниях с другими системами автономного управления автомобилей. Говорить об их качестве пока рано. Например, вчера, 1 июня, на обычной автотрассе в США произошла авария самоуправляемого автомобиля Tesla с фургоном опрокинувшегося грузовика.
Как видно из записи, автопилот не только не отреагировал на препятствие, но даже и не пытался совершить объезд или торможение. За несколько метров до столкновения попытку торможения совершил инструктор, сидящий в салоне, однако это не помогло избежать инцидента.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".