РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

«Яндекс» и Hyundai Mobis разработали беспилотный автомобиль четвертого поколения

02 июня 2020, 16:32


«Яндекс» проводит полевые испытания нового беспилотного автомобиля четвертого поколения - Hyundai Sonata. Модель представляет собой традиционный седан, оборудованный навесным оборудованием, установленным «Яндекс». Автомобиль появился благодаря сотрудничеству с компанией Hyundai Mobis, дочерней от южнокорейского автогиганта Hyundai Motors.

«Яндекс» и Hyundai Mobis пробуют создать беспилотный автомобиль четвертого поколения


В настоящее время дорожные испытания проводятся в Москве на улицах с обычным дорожным движением в районе м. Парк Культуры, где рядом расположен головной офис компании «Яндекс». После завершения испытаний «Яндекс» уже в этом году планирует вывести на дороги общего пользования тестовый парк из 100 таких машин. По заявлению компании, тестовые испытания будут проводиться как в России, так и в США. Часть тестовых машин будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе в Татарстане.



Беспилотные Hyundai Sonata «четвертого поколения» впервые используются в испытании технологии автоматического вождения, которую разрабатывает «Яндекс». Ранее, на этапах разработки беспилотных автомобилей «Яндекс» использовал автомобили Toyota Prius V. Испытания проводятся с 2017 года. Однако испытания прежних автомобилей проводилось без участия автопроизводителя - компании Toyota. Официальное сотрудничество «Яндекс» с автопроизводителем на этот раз происходит впервые.




Как сообщается, в четвертом поколении инженеры «Яндекса» усовершенствовали навесное оборудование - сенсоры. Автомобиль теперь оборудован камерами с разным фокусным расстоянием, а их общее количество было увеличено. Радарные установки располагаются на крыше автомобиля, что позволяет увеличить количество автомобилей на дороге, попадающих в поле зрения. При такой установке расположенные на передних крыльях лидарные установки, отвечающие за измерение расстояния до препятствий, лучше «видят» и пешеходов, и автотранспорт, и препятствия.

«Яндекс» не собирается заниматься производством автомобилей в будущем. Он планирует ограничить свое участие разработкой только системы автономного управления.

«Яндекс» также не участвовал еще в сравнительных испытаниях с другими системами автономного управления автомобилей. Говорить об их качестве пока рано. Например, вчера, 1 июня, на обычной автотрассе в США произошла авария самоуправляемого автомобиля Tesla с фургоном опрокинувшегося грузовика.



Как видно из записи, автопилот не только не отреагировал на препятствие, но даже и не пытался совершить объезд или торможение. За несколько метров до столкновения попытку торможения совершил инструктор, сидящий в салоне, однако это не помогло избежать инцидента.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

Читайте также:

  • Продажи носимых устройств в мире выросли, но это касается только наушников
  • Huawei на два года запаслась американскими чипами
  • Samsung представила собственную дебетовую карту
  • Nokia пришлось остановить производство в Индии
  • Samsung пытается ускорить расширение производственных мощностей в Китае

    • следующая новость
    Анонс Thermaltake DistroCase 350P: прозрачный корпус со встроенной экосистемой для водяного охлаждения

    предыдущая новость
    Intel снимает с производства процессоры 8-го поколения Coffee Lake-S выпуска 2017 года

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 июня, 2020

    HP представила самый компактный игровой ноутбук в мире

    Zoom ведет разработку поддержки сквозного шифрования

    Анонс Thermaltake AH T200: компактный корпус с агрессивным футуристичным дизайном

    Acer выпустила обновленную модель игрового ноутбука Nitro 5

    Анонс Thermaltake DistroCase 350P: прозрачный корпус со встроенной экосистемой для водяного охлаждения

    «Яндекс» и Hyundai Mobis разработали беспилотный автомобиль четвертого поколения

    Intel снимает с производства процессоры 8-го поколения Coffee Lake-S выпуска 2017 года

    Gartner: покупателям было не до покупки смартфонов в условиях пандемии в 1 квартале 2020 года

    Слухи: 24-ядерный 10-нм процессор Intel Ice Lake выходит на серверный рынок

    Huawei запатентовал смартфон с интегрированной в экран селфи-камерой

    Samsung представила конкурентов бюджетников от Xiaomi

    PCI-SIG подготовил предварительную версию стандарта PCIe 6.0 для будущего ПК-интерконнекта

    Анонс Huntkey N2001WA: доступный монитор для работы в офисе

    Xiaomi готова к релизу инновационного концепта Mi Mix Alpha

    Японцы выпустили полномасштабные 3D-макеты будущих iPhone 12

    Huawei представила мобильный роутер размером с кредитку

    1 июня, 2020

    Apple попросила пользователей срочно обновить iPhone до iOS 13.5

    Пользователи Samsung Galaxy S20 ждут обновлений для устранения недостатков

    Realme запатентовала наушники с дизайном Airpods Pro

    Анонс Vivo TWS Neo: многофункциональные беспроводные наушники

    ССЫЛКИ