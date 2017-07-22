Acer выпустила обновленную модель игрового ноутбука Nitro 5
02 июня 2020, 17:24
Компания Acer обновила конфигурацию своего недорогого игровогоноутбука Nitro 5, добавив ряд интересных опций. Новая модель образца 2020 года получила ряд улучшений, включая улучшенные тепловые режимы и несколько новых опций в конфигурации.
Nitro 5 выпускается теперь в нескольких вариантах комплектации. Модель оснащается видеокартой NVidia GeForce, но покупатель при этом может выбрать при покупке модель NVidia GeForce RTX или NVidia GeForce GTX. Можно также выбрать графический процессор, где среди опций представлены: RTX 2060, GTX 1650 Ti или GTX 1650.
Подсистема хранения данных также имеет несколько опций. Выбирая, геймер может подобрать себе систему на свой вкус, запросы и кошелек. Предусмотрена установка до двух M.2 NVMe SSD. Благодаря им, обеспечена быстрая загрузка игрового контента.
Ноутбук может быть оснащен до 32 Гбайт оперативной памяти, геймер может выбрать, какими модулями заполнять слоты.
Есть поддержка Intel Wi-Fi 6 и Killer Ethernet E2600.
Получится «довольно интересный игровой пакет» - так охарактеризовали свое новое продуктовое предложение в компании Acer.
Впрочем, «веселье на этом не заканчивается». По словам Acer, «значительно» улучшились визуальные эффекты модели 2020 года. Для ноутбука используется 15,6-дюймовым IPS-дисплей Full HD с частотой обновления 120 Гц или 144 Гц. Время его отклика составляет 3 мс.
Улучшения коснулись также системы охлаждения. Проектирование новой оснастки велось в расчете на максимальную производительность. Nitro 5 оснащен системой охлаждения с двумя вентиляторами и отдельным устройством воздушного охлаждения. По данным вендора, производительность выросла на 25% по сравнению с прошлогодней моделью.
Игровой ноутбук Acer Nitro 5 продается по цене от £649 ($815).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".