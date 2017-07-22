РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Acer выпустила обновленную модель игрового ноутбука Nitro 5

02 июня 2020, 17:24


Компания Acer обновила конфигурацию своего недорогого игрового ноутбука Nitro 5, добавив ряд интересных опций. Новая модель образца 2020 года получила ряд улучшений, включая улучшенные тепловые режимы и несколько новых опций в конфигурации.

Nitro 5 выпускается теперь в нескольких вариантах комплектации. Модель оснащается видеокартой NVidia GeForce, но покупатель при этом может выбрать при покупке модель NVidia GeForce RTX или NVidia GeForce GTX. Можно также выбрать графический процессор, где среди опций представлены: RTX 2060, GTX 1650 Ti или GTX 1650.

Acer выпустила обновленную модель 2020 года игрового ноутбука Nitro 5


Подсистема хранения данных также имеет несколько опций. Выбирая, геймер может подобрать себе систему на свой вкус, запросы и кошелек. Предусмотрена установка до двух M.2 NVMe SSD. Благодаря им, обеспечена быстрая загрузка игрового контента.




Ноутбук может быть оснащен до 32 Гбайт оперативной памяти, геймер может выбрать, какими модулями заполнять слоты.

Есть поддержка Intel Wi-Fi 6 и Killer Ethernet E2600.

Получится «довольно интересный игровой пакет» - так охарактеризовали свое новое продуктовое предложение в компании Acer.

Впрочем, «веселье на этом не заканчивается». По словам Acer, «значительно» улучшились визуальные эффекты модели 2020 года. Для ноутбука используется 15,6-дюймовым IPS-дисплей Full HD с частотой обновления 120 Гц или 144 Гц. Время его отклика составляет 3 мс.

Улучшения коснулись также системы охлаждения. Проектирование новой оснастки велось в расчете на максимальную производительность. Nitro 5 оснащен системой охлаждения с двумя вентиляторами и отдельным устройством воздушного охлаждения. По данным вендора, производительность выросла на 25% по сравнению с прошлогодней моделью.

Игровой ноутбук Acer Nitro 5 продается по цене от £649 ($815).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс MSI Creator 15: ноутбук для художников и графических дизайнеров
  • Samsung Galaxy Book S: вышел первый в мире ноутбук «Intel Inside» на архитектуре Lakefield
  • ASUS анонсировала линейку молодежных ноутбуков с оригинальным дизайном
  • RedmiBook 16 готов бросить вызов 16-дюймовым ноутбукам Apple MacBook Pro и Honor MagicBook Pro 2020
  • Razer представила игровой ноутбук с частотой обновления экрана 300 Гц

    • следующая новость
    Анонс Thermaltake AH T200: компактный корпус с агрессивным футуристичным дизайном

    предыдущая новость
    Анонс Thermaltake DistroCase 350P: прозрачный корпус со встроенной экосистемой для водяного охлаждения

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 июня, 2020

    HP представила самый компактный игровой ноутбук в мире

    Zoom ведет разработку поддержки сквозного шифрования

    Анонс Thermaltake AH T200: компактный корпус с агрессивным футуристичным дизайном

    Acer выпустила обновленную модель игрового ноутбука Nitro 5

    Анонс Thermaltake DistroCase 350P: прозрачный корпус со встроенной экосистемой для водяного охлаждения

    «Яндекс» и Hyundai Mobis разработали беспилотный автомобиль четвертого поколения

    Intel снимает с производства процессоры 8-го поколения Coffee Lake-S выпуска 2017 года

    Gartner: покупателям было не до покупки смартфонов в условиях пандемии в 1 квартале 2020 года

    Слухи: 24-ядерный 10-нм процессор Intel Ice Lake выходит на серверный рынок

    Huawei запатентовал смартфон с интегрированной в экран селфи-камерой

    Samsung представила конкурентов бюджетников от Xiaomi

    PCI-SIG подготовил предварительную версию стандарта PCIe 6.0 для будущего ПК-интерконнекта

    Анонс Huntkey N2001WA: доступный монитор для работы в офисе

    Xiaomi готова к релизу инновационного концепта Mi Mix Alpha

    Японцы выпустили полномасштабные 3D-макеты будущих iPhone 12

    Huawei представила мобильный роутер размером с кредитку

    1 июня, 2020

    Apple попросила пользователей срочно обновить iPhone до iOS 13.5

    Пользователи Samsung Galaxy S20 ждут обновлений для устранения недостатков

    Realme запатентовала наушники с дизайном Airpods Pro

    Анонс Vivo TWS Neo: многофункциональные беспроводные наушники

    ССЫЛКИ