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Анонс Thermaltake AH T200: компактный корпус с агрессивным футуристичным дизайном

02 июня 2020, 18:39


Thermaltake представила компактный корпус для персонального компьютера - Thermaltake AH T200. Первое, что бросается при взгляде на эту модель - это ее футуристичный и агрессивный дизайн.

Анонс Thermaltake AH T200


На передней панели шасси расположены три окна с 3-мм крышками из закаленного стекла. На верхней панели расположены вентиляционные отверстия. Кроме того из закаленного стекла толщиной 4 миллиметра выполнены и боковые панели корпуса.



Thermaltake AH T200 поддерживает материнскими платы форм-фактора Micro-ATX, позволяет установить процессорный кулер высотой до 150 мм, видеокарту длиной до 320 мм, блок питания диаметром до 180 мм и два 3,5-дюймовых или три 2,5-дюймовых накопителя. Модель вмещает до четырех 140-мм вентиляторов спереди и сверху, а также один 280-мм вентилятор спереди. Кроме того, это шасси поддерживает установку AIO-жидкостного охлаждения.

Анонс Thermaltake AH T200


На борту два порта USB 3.0, порт USB Type-C, кнопка "режима сна" и кнопка питания. Благодаря модульной конструкции этого шасси, пользователь может модерировать его как ему заблагорассудится.



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