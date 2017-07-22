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Zoom ведет разработку поддержки сквозного шифрования

02 июня 2020, 19:01


Служба видеоконференций Zoom ведет в настоящее время разработку поддержки технологии сквозного шифрования для своей платформы видеоконференций. Однако эта функция будет доступна только для платных пользователей. Об этом заявил в интервью Reuters Алекс Стамос, консультант по безопасности Zoom. Он подтвердил, что у компании действительно есть такие план. Но при этом он отметил, что для их реализации потребуется учитываться «сочетание различных факторов, в том числе технологических, безопасности и бизнеса».

Трения вокруг поддержки сквозного шифрования в сервисе видеоконференцсвязи Zoom возникли еще весной. Представители компании сначала утверждали, что применяют сквозное шифрование. Однако позднее выяснилось, что в рамках платформы используется «кастомизированное» понимание этой технологии. В частности, оказалось, что сама Zoom имеет возможность получать доступ к незашифрованному видео и аудио с видеоконференций. Пользователи восприняли это как компрометацию своих видеоданных.

Zoom ведет разработку поддержки сквозного шифрования


Выяснилось, что вместо сквозного шифрования этот сервис применяет т.н. «транспортное шифрование», т.е. данные шифруются только на этапе передачи от одного источника к другому, но на промежуточных узлах, данные оказываются доступны без шифрования.

Классическое понимание сквозного шифрования подразумевает, что контент должен быть защищен и доступен только для участников онлайн-собрания. В то же время администрация Zoom могла иметь (как минимум теоретически) доступ к содержимому собраний, не используя для расшифровки необходимых ключей.

Тогда представитель Zoom постарался опровергнуть это мнение, ссылаясь на использование стойкого алгоритма шифрования AES с использованием ключа, согласованного через TLS-соединение.




В настоящее время Zoom привлек миллионы бесплатных и платных клиентов. Рост был продиктован высокой востребованностью сервиса в условиях глобального кризиса в области здравоохранения. Это привело к резкому росту числа людей, работающих удаленно.

Однако возможность незарегистрированных пользователей присоединяться к онлайн-собраниям, стала причиной для беспокойства относительно невысокой безопасности сервиса. В результате «Zoom-бомбардировок» стали регистрироваться случаи, когда в проводимые онлайн-мероприятия вклинивались посторонние участники. Все это вызывало высокую тревогу среди экспертов по безопасности и защитников конфиденциальности.

По данным Reuters, деятельность Zoom в настоящее время изучается со стороны регуляторов, таких как Федеральная торговая комиссия США. Они оценивают, были ли предыдущие заявления пользователей о нарушениях в области шифрования преувеличением или фейками. В то же время известно мнение Министерства юстиции и некоторых членов Конгресса США, которые осуждают использование стойкого шифрования. Усиление в Zoom этой функции может привлечь к этому сервису нежелательное внимание, считают они.



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