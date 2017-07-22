HP представила самый компактный игровой ноутбук в мире
02 июня 2020, 19:48
HP подарила своим 15-дюймовым игровым ноутбукам Omen свежий редизайн с меньшим размером занимаемой площади, более консервативным дизайном и новым, более крутым логотипом. Исчезли агрессивные углы и слегка отталкивающий логотип. Ноутбук также, впервые, поставляется с двумя вариантами процессоров Intel и AMD. Компания утверждает, что ноутбук является самым маленьким 15-дюймовым игровым ноутбуком на рынке. Он оснащен клавиатурой с шагом 1,5 мм и четырехзонным RGB.
Модели с Intel и AMD не совсем равны. Ценник на обе версии начинается с $1000 (70 000 руб.). В минимальной комплектации первые имеют на борту процессор Intel Core i5-10300H, графику Nvidia GeForce GTX 1650, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, и SSD на 256 ГБ, а также дисплей с максимальной яркостью 300 нит и разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 300 Гц.
Вторая версия оснащена процессорами AMD начиная с Ryzen 5-4600H, графикой Nvidia GeForce GTX 1650Ti, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Дисплей имеет аналогичное разрешение, но его максимальная яркость - 250 нит, а частота обновления 144 Гц.
Модель с процессором Intel, которая поставляется в черном цвете, может быть настроена до RTX 2070 Max-Q и 4K OLED-дисплеев. Серая версия с AMD застряла на данный момент в лучшем случае на 1660 Ti, хотя конфигурация RTX 2060 будет доступна в июле.
В любом случае, с этими моделями приходит новое охлаждение. Компания обещает на 16% больше тепловыделяющих элементов, чем у моделей предыдущего поколения. Кроме того, HP добавила термопильный датчик, который должен повысить производительность и обеспечить более оптимизированную работу вентиляторов.
Оба они также поставляются с предустановленным командным центром HP Omen, с различными режимами производительности (с использованием динамического усиления Nvidia), регулируемой скоростью вращения вентилятора, графическим переключателем (на моделях с GTX 1660 Ti или выше), подсветкой клавиатуры и системной статистикой.
Кроме этого, HP также анонсировала новую модель в рамках своего бюджетного бренда Pavilion. Ноутбук HP Pavilion Gaming 16 оснащен процессорами Intel Core i5 или i7, графикой вплоть до Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q, 16,1-дюймовым экраном, окруженным небольшими рамками с трех сторон. На борту будет до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ PCIe NVMe SSD и 1 ТБ 7200-rpm HDD. Ценник на этот аппарат начинается с $800 (55 000 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".