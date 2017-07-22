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Nokia анонсировала выпуск второй собственной 43-дюймовой модели Smart TV

02 июня 2020, 20:31


Nokia вышла на рынок интеллектуальных телевизоров Smart TV в прошлом году. Ее первой моделью стал 55-дюймовый светодиодный ТВ-аппарат Smart TV с разрешением Ultra HD (4K). При этом финская компания сделала ставку на продвижение через онлайн, выбрав в качестве приоритетной для себя площадки онлайн-рынок Индии.

Теперь настало продолжение. 4 июня Nokia собирается запустить в продажу новую модель в Индии - 43-дюймовый Smart TV.

Nokia анонсировала выпуск 43-дюймовой собственной модели Smart TV


В преддверии официального запуска информация о новом предложении уже появилась в интернет-магазине потребительских товаров Индии Flipkart. Там указаны все основные характеристики будущей модели Nokia Smart TV.

Сообщается, что это будет 43-дюймовый телевизор с узкими рамками и звуковой панелью в нижней части устройства.




Nokia уже подтвердила, что будущая модель оснащена светодиодной панелью Ultra HD (4K) с диагональю 43 дюйма (108 см). Звуковая часть подсистемы выстроена на базе премиальной аудиосистемы JBL. Устройство работает под управлением операционной системы Android TV 9 со встроенной поддержкой Chromecast.

Хотя цена будущего телевизора пока не подтверждена, ожидается, что 43-дюймовый аппарат Nokia Smart TV будет стоить от $397 до $450.

Более ранняя модель Nokia, 55-дюймовый смарт-телевизор Nokia Smart TV, также доступен в Индии по цене около $555. Аппаратная вычислительная начинка этого устройства использует 4-ядерный процессор неназваной модели с графической частью процессором Mali-450. Поддерживается разрешение экрана 4K. Чипсет работает с ОЗУ емкостью 2,25 Гбайт и имеет 16 Гбайт основной памяти. Рабочая среда создается с помощью ОС Android TV 9.



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