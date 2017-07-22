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RPG-игра Dying Light 2 уже на финишной прямой, и «внутренних конфликтов нет»

03 июня 2020, 09:01


Компьютерная игра Dying Light 2 уже на финишной прямой, заявил Тимона Сметала, ведущий разработчик игр в польской компании Techland, которая занимается разработкой Dying Light 2. Dying Light 2 давно ждут любители RPG-игр. Готовящийся сейчас к выходу выпуск - это продолжение первой игры Dying Light, которая была выпущена в 2015 году и приобрела огромную популярность в мире. Как и первая серия, Dying Light 2 предназначена для консолей PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Dying Light 2 является игрой в жанре Survival Horror и Action/RPG от первого лица. Действие игры происходит в открытом мире. События в Dying Light 2 разворачиваются в европейском городе спустя 15 лет после эпидемии, показанной в оригинальной Dying Light.

Игровой мир состоит из семи районов, существенно различающихся между собой. В отличие от прошлой части мир в Dying Light 2 не разделен на несколько отдельных локаций. Игровой мир динамически изменяется в зависимости от принятых игроком решений. Для перемещения по городу игроку может потребоваться паркур или наземные транспортные средства.

RPG-игра Dying Light 2 уже на финишной прямой, и «внутренних конфликтов нет»


Как и раньше, игроку противостоят различные противники. Это будут как люди, так и зомби. Игрок может применять различные виды оружия ближнего боя, а также приспособления, такие как крюк-кошка из первой части. В отличие от игры 2015 года, в Dying Light 2 отсутствует огнестрельное оружие.




После того, как в интернете распространилось сообщение, что готовящийся к выходу выпуск игры оказался в «совсем плачевном состоянии», на сцену вышел Ола Сондей, ее главный пиарщик. Он опроверг «неточные» слухи.

Сообщалось, что в компании Techland, которая ведет разработку игры, провели в начале года совещание, где были пересмотрены сроки выхода Dying Light 2 и график работ. Однако с того момента разработка идет в точном соответствии с внутренним расписанием, заявил пиарщик. Было подтверждено, что поменялись некоторые элементы в процессе производства, но это было сделано для «оптимизации, повышения качества и наращивания игровых компонентов». Было публично заявлено, что разработка игры в настоящее время находится «в хорошем месте». Это должно было остановить страхи, которые охватили фанатов.

«[Techland находится на] заключительном участке развития проекта, - заявил ведущий дизайнер игры Тимон Смектала (Tymon Smektala). - В Techland есть полностью укомплектованная команда, которая работает сейчас над тем, чтобы назвать точную дату выпуска игры».

Один из самых диких слухов, который распространялся в начале года, был связан с якобы возникшей внутренней борьбой между писателем и разработчиком сюжетной линии Крисом Авеллоне и высшими должностными лицами в Techland. Было заявлено, что эти слухи «просто не соответствуют действительности».



«Мне нравится работать над Dying Light 2, и мне нравится работать с Techland. Элементы дизайна обсуждаются и перерабатываются. И это - нормальная часть любого процесса разработки игры, - заявил Авеллон. - В конце концов, если вы делаете лучшую разработку в мире, о которой можете только мечтать, то все остальное связано с тем, чтобы развивать игровой процесс и видение. В остальном - это работа дизайнера».

«[Креативный директор] Адриан Цишевски и я обсуждали сюжетную линию, но я никогда не чувствовал, что возник какой-либо серьезный конфликт», - подытожил Авеллоне.





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