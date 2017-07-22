РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

SEGA представила миниатюрную игровую консоль Game Boy Micro

03 июня 2020, 10:01




SEGA, похоже, решила сыграть на ностальгии своих поклонников по девяностым годам. Именно тогда компания шагнула на рынок микроконсолей, и этот шаг принес ей коммерческий успех. Компания презентовала свою новую игровую консоль размеры которой подтверждают полное право этого устройства нести в названии гордую приставку "микро".

Game Boy Micro


Новая Game Boy Micro имеет всего восемь сантиметров в длину с диагональю экрана равной трем сантиметрам. Естественно, что здесь нет никакого слота для картриджей, так что поиграть удастся лишь в предустановленные игры. Консоль будет представлена в нескольких цветах, каждый из которых получит по четыре предустановленные игры. Все они будут отличаться.



Так, на черной версии можно будет порезаться в Out Run, Puyo Puyo Tsu, Royal Stone и Sonic the Hedgehog. Синяя версия приставки предполагает наличие на борту Baku Baku Animal: Sekai Shiikugakari Senshuken, Gunstar Heroes, Sonic & Tails и Sylvan Tale. На консоли красного цвета будут предустановлены Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, Columns, The G.G. Shinobi и Megami Tensei Gaiden: Last Bible. На желтой версии можно будет сыграть в трилогию Shining Force и Nazo Puyo: Arle no Roux.

Game Boy Micro


Продажи Game Boy Micro должны стартовать в октябре. Консоль будет стоить около 3 тысяч рублей, но будет продаваться только в Японии. Вряд ли на этой игрушке SEGA сможет серьезно заработать. Новинка больше рассчитана на истинных фанатов и коллекционеров, чем на массовый рынок, который и так наполнен портативными консолями китайских производителей с сотнями популярных игр SEGA и Dendi.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • RPG-игра Dying Light 2 уже на финишной прямой, и «внутренних конфликтов нет»
  • PUBG Mobile: названы Top-5 стрелкового вооружения для сражений в стиле Rush
  • Арсенал Xbox Series X будет насчитывать «тысячи игр на старте»
  • Minecraft Dungeons доступен для загрузки, но... возник Danger с установкой на SSD
  • Классический шутер от первого лица Warface: Breakout вышел!

    • следующая новость
    Apple iPad 4 будет оснащен 11-дюймовым дисплеем и портом USB Type-C

    предыдущая новость
    RPG-игра Dying Light 2 уже на финишной прямой, и «внутренних конфликтов нет»

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 июня, 2020

    Мародеры в США украли смартфоны из магазинов Apple Store, которые не работают

    UniIC представила первый полностью китайский модуль оперативной памяти DDR4

    Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC появятся в России уже в июне

    Премиальные умные часы Hublot Big Bang e: по карману не каждому ($5800)

    Honor предоставил новые Honor Play4 и Honor Play4 Pro

    Google обновит Chromecast на Sabrina, а в перспективе Android TV заменит на Google TV

    Corsair представила компактный твердотельный накопитель емкостью 4 ТБ

    Анонс Thermaltake Toughram RGB: модули памяти с тактовой частотой 4000 МГц и управляемой RGB-подсветкой

    Apple iPad 4 будет оснащен 11-дюймовым дисплеем и портом USB Type-C

    SEGA представила миниатюрную игровую консоль Game Boy Micro

    RPG-игра Dying Light 2 уже на финишной прямой, и «внутренних конфликтов нет»

    2 июня, 2020

    Nokia анонсировала выпуск второй собственной 43-дюймовой модели Smart TV

    HP представила самый компактный игровой ноутбук в мире

    Zoom ведет разработку поддержки сквозного шифрования

    Анонс Thermaltake AH T200: компактный корпус с агрессивным футуристичным дизайном

    Acer выпустила обновленную модель игрового ноутбука Nitro 5

    Анонс Thermaltake DistroCase 350P: прозрачный корпус со встроенной экосистемой для водяного охлаждения

    «Яндекс» и Hyundai Mobis разработали беспилотный автомобиль четвертого поколения

    Intel снимает с производства процессоры 8-го поколения Coffee Lake-S выпуска 2017 года

    Gartner: покупателям было не до покупки смартфонов в условиях пандемии в 1 квартале 2020 года

    ССЫЛКИ