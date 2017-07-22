SEGA, похоже, решила сыграть на ностальгии своих поклонников по девяностым годам. Именно тогда компания шагнула на рынок микроконсолей, и этот шаг принес ей коммерческий успех. Компания презентовала свою новую игровую консоль размеры которой подтверждают полное право этого устройства нести в названии гордую приставку "микро".
Новая Game Boy Micro имеет всего восемь сантиметров в длину с диагональю экрана равной трем сантиметрам. Естественно, что здесь нет никакого слота для картриджей, так что поиграть удастся лишь в предустановленные игры. Консоль будет представлена в нескольких цветах, каждый из которых получит по четыре предустановленные игры. Все они будут отличаться.
Так, на черной версии можно будет порезаться в Out Run, Puyo Puyo Tsu, Royal Stone и Sonic the Hedgehog. Синяя версия приставки предполагает наличие на борту Baku Baku Animal: Sekai Shiikugakari Senshuken, Gunstar Heroes, Sonic & Tails и Sylvan Tale. На консоли красного цвета будут предустановлены Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, Columns, The G.G. Shinobi и Megami Tensei Gaiden: Last Bible. На желтой версии можно будет сыграть в трилогию Shining Force и Nazo Puyo: Arle no Roux.
Продажи Game Boy Micro должны стартовать в октябре. Консоль будет стоить около 3 тысяч рублей, но будет продаваться только в Японии. Вряд ли на этой игрушке SEGA сможет серьезно заработать. Новинка больше рассчитана на истинных фанатов и коллекционеров, чем на массовый рынок, который и так наполнен портативными консолями китайских производителей с сотнями популярных игр SEGA и Dendi.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".