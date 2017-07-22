Apple iPad 4 будет оснащен 11-дюймовым дисплеем и портом USB Type-C
03 июня 2020, 10:35
Китайские поставщики Apple сообщили в своих недавних отчетах, что корпус будущего планшета iPad Air 4 будет иметь такой же размер, что и нынешний 11-дюймовый iPad Pro, который относится к более высокому классу. Если это справедливо, то Apple вполне может обойтись без существенной переделки внутренней конструкции своей будущей модели iPad Air, обеспечив «традиционное» увеличение диагонали экрана за счет сужения лицевого канта.
Чтобы понять логику развития Apple, нужно напомнить, что калифорнийская компания до сих пор считала главным признаком обновления наращивание размеров своих существующих продуктовых предложений iPad с каждым новым поколением. Если вспомнить iPad Air 3 (2019), то у него был 10,5-дюймовый дисплей Retina с технологией True Tone. Вычислительная часть базировалась на использовании процессора A12 Bionic с системой Neural Engine. Аппарат поддерживал Apple Pencil и клавиатуру Smart Keyboard, и при толщине всего 6,1 мм эта модель iPad Air весила менее 500 г, что позволяло держать ее всегда при себе.
Таким образом, если сообщения китайских поставщиков достоверны, то будущий планшет iPad Air 4 четвертого поколения будет иметь 11-дюймовый экран. К сожалению, сам вендор все еще не подтвердил эту информацию, поэтому точные размеры устройства неизвестны.
Кроме того, в отчете также упоминается, что в iPad Air 4 будет заменен собственный проприетарный порт Lightning на более доступный и стандартизированный порт USB Type-C. Это изменение отразится также и на модели iPad Mini последнего поколения, размер экрана которой будет увеличен с 7,9 до 8,5 дюйма.
Согласно имеющимся данным, в будущих моделях iPad Air и iPad Mini будет установлен чипсет Apple A13. В тоже время, ходят слухи, что в более высокопроизводительном планшете iPad Pro будет устанавливаться чипсет A14X, а также будет предоставлена поддержка сетевой технологии 5G и реализована новая технология дисплейного отображения, т.е. Apple планирует перейти на использование технологии miniLED.
Необходимо учитывать, что все перечисленное - это только слухи.
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