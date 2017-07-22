Thermaltake представила наборы модулей оперативной памяти Toughram RGB. Компания предлагает два комплекта модулей - первый на 32 ГБ с двумя модулями по 16 ГБ каждый, а второй на 64 ГБ с модулями по 32 ГБ. Первый набор модулей представлены в вариантах с тактовой частотой 3200 МГц, 3600 МГц и 4000 МГц, а комплект на 64 ГБ имеет тактовую частоту 3200 МГц или 3600 МГц. Все микросхемы плотно экранированы и покрыты десятислойной печатной платой.
В компании подчеркивают дизайн новых модулей, которые оснащены светодиодной подсветкой, позволяющей пользователям демонстрировать 16,8 миллиона цветов с бесчисленными комбинациями освещения. Кроме того, пользователи могут использовать программное обеспечение NeonMaker или TT RGB Plus для управления световыми эффектами.
Программное обеспечение TT RGB Plus может также поддерживать другие программы, такие как голосовое управление TT AI, Amazon Alexa и Razer Chroma, для регулировки освещения. О цене на новинку ничего не сообщается, но в компании готовы дать пожизненную гарантию на эту память.
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