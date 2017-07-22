Corsair расширила линейку своих накопителей MP510 M. 2 моделью емкостью 4 ТБ. Новинка использует интерфейс PCI-Express 3.0 x4 и протокол NVMe. Накопитель сохраняет прежний регулятор Phison PS5012-E12, но в паре 96-слойной 3D TLC NAND.
Corsair MP510 M. 2 имеет скорость до 3480 Мбит/с последовательного чтения и до 3000 Мбит/с последовательной записи. Что касается показателя IOPS, то он равен 580 000 при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт и до 680 000 при произвольной записи.
Накопитель имеет габариты 80 x 22 миллиметра. Он должен поступить в продажу 4 июня и оценивается в $800 (55 000 руб.).
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