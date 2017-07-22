Honor предоставил новые Honor Play4 и Honor Play4 Pro
03 июня 2020, 13:48
Бренд Honor расширяет свой портфель смартфонов новыми моделями среднего уровня, которые были анонсированы сегодня. Новые Honor Play4 и Honor Play4 Pro поддерживают 5G и оснащены инфракрасным датчиком температуры. Но обо всем по-порядку.
Итак, базовая модель Honor Play4 оснащена 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей с частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 20:9. Под капотом чипсет Dimensity 800, до 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти.
На борту квадро-камера с основным 64-мегапиксельным сенсором, ультра-широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также датчиком глубины и датчиком макросъемки по 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.
Honor позиционирует оба смартфона, как доступные игровые телефоны, поэтому они имеют систему жидкостного охлаждения VC на борту. Honor Play4 также оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и поддерживает: 5G (SA / NSA) / Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, USB Type-C. Он оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.
Базовая конфигурация смартфона с 6 ГБ +128 ГБ оценивается в $253 (17 000 руб.), а вариант с 8 ГБ оперативной памяти будет стоить уже $281 (19 000 руб.).
Honor Play4 Pro, что странно для старшей модели, получил экран с меньшей диагональю - 6,57 дюйма. Он имеет аналогичное разрешение и частоту обновления, что и у младшей модели.
Под капотом чипсет Kirin 990, в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Примечательно, что в Pro-варианте есть также специальный ИК-датчик температуры. Он может измерить температуру от -20 градус до 100 градус по Цельсию. Сам смартфон не излучает инфракрасное излучение, а, скорее, он поглощает инфракрасную энергию от человека или объекта для вычисления точной температуры. Это полезная штуковина на вашем смартфоне в период коронавирусной инфекции.
Камера представлена датчиком Sony IMX600 RYYB на 40 мегапикселей и 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и 30-кратным цифровым зумом. Фронтальная камера имеет два датчика - на 32 мегапикселя и ультра-широкоугольный объектив на 8 мегапикселей.
На борту также боковой датчик отпечатков пальцев, поддержка: 5G (SA / NSA) / Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, NFC, USB Type-C, и аккумулятор емкостью 4200 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт.
Honor Play4 Pro оценивается в $407 (27 000 руб.). При этом вариант с инфракрасным датчиком обойдется в $ 421 (29 000 руб.).
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