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Honor предоставил новые Honor Play4 и Honor Play4 Pro

03 июня 2020, 13:48


Бренд Honor расширяет свой портфель смартфонов новыми моделями среднего уровня, которые были анонсированы сегодня. Новые Honor Play4 и Honor Play4 Pro поддерживают 5G и оснащены инфракрасным датчиком температуры. Но обо всем по-порядку.

Honor Play4


Итак, базовая модель Honor Play4 оснащена 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей с частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 20:9. Под капотом чипсет Dimensity 800, до 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти.



На борту квадро-камера с основным 64-мегапиксельным сенсором, ультра-широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также датчиком глубины и датчиком макросъемки по 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.

Honor Play4


Honor позиционирует оба смартфона, как доступные игровые телефоны, поэтому они имеют систему жидкостного охлаждения VC на борту. Honor Play4 также оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и поддерживает: 5G (SA / NSA) / Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, USB Type-C. Он оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Базовая конфигурация смартфона с 6 ГБ +128 ГБ оценивается в $253 (17 000 руб.), а вариант с 8 ГБ оперативной памяти будет стоить уже $281 (19 000 руб.).

Honor Play4


Honor Play4 Pro, что странно для старшей модели, получил экран с меньшей диагональю - 6,57 дюйма. Он имеет аналогичное разрешение и частоту обновления, что и у младшей модели.

Под капотом чипсет Kirin 990, в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Примечательно, что в Pro-варианте есть также специальный ИК-датчик температуры. Он может измерить температуру от -20 градус до 100 градус по Цельсию. Сам смартфон не излучает инфракрасное излучение, а, скорее, он поглощает инфракрасную энергию от человека или объекта для вычисления точной температуры. Это полезная штуковина на вашем смартфоне в период коронавирусной инфекции.

Honor Play4


Камера представлена датчиком Sony IMX600 RYYB на 40 мегапикселей и 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и 30-кратным цифровым зумом. Фронтальная камера имеет два датчика - на 32 мегапикселя и ультра-широкоугольный объектив на 8 мегапикселей.

На борту также боковой датчик отпечатков пальцев, поддержка: 5G (SA / NSA) / Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, NFC, USB Type-C, и аккумулятор емкостью 4200 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт.

Honor Play4 Pro оценивается в $407 (27 000 руб.). При этом вариант с инфракрасным датчиком обойдется в $ 421 (29 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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