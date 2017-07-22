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Премиальные умные часы Hublot Big Bang e: по карману не каждому ($5800)

03 июня 2020, 14:12


Предметы роскоши, несмотря на консервативность стиля, постепенно осваивают свою нишу и на рынке умных часов. Хотя методика оценки премиальных умных часов еще развита слабо, тем не менее некоторые производители уже приступили к выпуску своих бестселлеров, рассчитанных на узкую, но влиятельную категорию покупателей.

Новые умные часы на базе Wear OS - это пример качества в управлении набором уровней, стилей и функций. Их выпустила швейцарская компания Hublot, уже ставшая широко известной как производитель швейцарских часов класса «люкс». Она была основана в 1980 году итальянцем Карло Крокко.

Справедливости ради следует отметить, что часы Hublot Big Bang e выглядят действительно как отменные швейцарские дизайнерские часы. Наличие в их основе технологии умных часов на базе Wear OS не мешает, а скорей помогает подтвердить изящество стиля.

Премиальные умные часы Hublot Big Bang e на базе Wear OS


Новая модель работает на чипе Qualcomm Snapdragon 3100 и может похвастаться экраном 390×390 на 42-мм корпусе. Внутри размещено 1 Гбайт оперативной памяти и 8 Гбайт основной памяти. Имеется поддержка для Bluetooth и WLAN.




Модель может предложить ряд уникальных функций. В их число попали, например, лунный календарь и настраиваемый цветной динамический циферблат, который может менять дизайн и вид в зависимости от времени суток.

Единственное, что вызывает недоумение - это отсутствие в часах поддержки GPS. Это особенно необычно еще и потому, что смарт-часы являются продуктом, ориентированным на активную использование владельцами носимого устройства. Часы отличаются роскошным интерфейсом и видом, но, похоже, не предназначены для активного геопозиционирования.



Впрочем, небольшой экран часов не будет настолько удобным для поиска на карте, а точные координаты всегда можно получить со смартфона, который, наверняка имеется у владельца часов Hublot Big Bang E.

Зато у модели предусмотрена водонепроницаемость на глубинах до 30 метров. Есть также и чип NFC.

Цена - $5800 за модель Hublot Big Bang e Black Ceramic (с керамической базой) и $5200 за модель Hublot Big Bang e Black Titanium (с титановой базой).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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