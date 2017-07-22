Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC появятся в России уже в июне
03 июня 2020, 14:41
Xiaomi наконец решила принести ны европейский рынок фитнес-трекеры Mi Band 4 с поддержкой NFC, что было раньше доступным лишь на территории Китая. Появится услуга и на территории России.
Во время первоначального запуска будет поддерживаться только Mastercard, и пользователи должны будут добавить свои карты в приложение Mi Fit, а также выбрать свой регион. Mi Band 4 в конечном итоге будет поддерживать Visa, Google Pay и даже PayPal. Однако китайский технологический гигант пока не раскрывает официальную дату запуска обновления для этих форматов.
Кроме того, пользователи Mi Band 4 также смогут использовать NFC для общественного транспорта, кроме просто бесконтактных платежей. В настоящее время PayPass Mastercard поддерживается в России, а также в нескольких странах Европы, включая Италию, Германию, Польшу, Швейцарию, Турцию, Францию и Великобританию.
Для тех, кто заинтересован, обратите внимание на номер модели MGW4059RU для NFC-версии Xiaomi Mi Band 4. Носимые устройства будут запущены в России 16 июня 2020 года и будут стоить 4000 рублей, что о на 30 процентов выше, чем предыдущая версия. Примечательно, что Xiaomi также, как ожидается, запустит Mi Band 5 11 июня 2020 года, с глобальной поддержкой NFC и большим дисплеем.
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