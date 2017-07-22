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Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC появятся в России уже в июне

03 июня 2020, 14:41


Xiaomi наконец решила принести ны европейский рынок фитнес-трекеры Mi Band 4 с поддержкой NFC, что было раньше доступным лишь на территории Китая. Появится услуга и на территории России.

Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC появятся в России уже в июне


Во время первоначального запуска будет поддерживаться только Mastercard, и пользователи должны будут добавить свои карты в приложение Mi Fit, а также выбрать свой регион. Mi Band 4 в конечном итоге будет поддерживать Visa, Google Pay и даже PayPal. Однако китайский технологический гигант пока не раскрывает официальную дату запуска обновления для этих форматов.



Кроме того, пользователи Mi Band 4 также смогут использовать NFC для общественного транспорта, кроме просто бесконтактных платежей. В настоящее время PayPass Mastercard поддерживается в России, а также в нескольких странах Европы, включая Италию, Германию, Польшу, Швейцарию, Турцию, Францию и Великобританию.

Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC появятся в России уже в июне


Для тех, кто заинтересован, обратите внимание на номер модели MGW4059RU для NFC-версии Xiaomi Mi Band 4. Носимые устройства будут запущены в России 16 июня 2020 года и будут стоить 4000 рублей, что о на 30 процентов выше, чем предыдущая версия. Примечательно, что Xiaomi также, как ожидается, запустит Mi Band 5 11 июня 2020 года, с глобальной поддержкой NFC и большим дисплеем.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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