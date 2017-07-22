UniIC представила первый полностью китайский модуль оперативной памяти DDR4
03 июня 2020, 15:10
Компания UniIC представила первый модуль оперативной памяти DDR4 на сто процентов изготовленный в Китае. Это касается чипов DRAM, печатных плат, драйверов и других компонентов.
Как отмечают в компании, модуль не представляет из себя ничего экстраординарного, если сравнивать его с аналогичными продуктами других производителей. Но его выпуск можно назвать большим шагом к полному импортозамещению и началу производства целой линейки продуктов, полностью сделанных в Китае. Первые модели - это небуферизованные модули памяти DDR4-2400 и DDR4-2667, которые имеют емкость 8 ГБ.
Модуль DDR4-2400 имеет тайминг CL17 17-17-39, а DDR4-2667 - CL18, причем оба вытягивают 1,2 В. Эти характеристики, опять же, не назовешь особенными, но, учитывая головокружительные скорости, с которыми китайские компании вровень с государственными инвестициями развивают и диверсифицируют свои аппаратные линии ПК, портфель продуктов UniIC может выглядеть совсем по-другому в ближайшие два года. UniIC является винтиком в политике Китая по локализации производства оборудования для ПК и устранению зависимости от иностранного оборудования.
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