РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

UniIC представила первый полностью китайский модуль оперативной памяти DDR4

03 июня 2020, 15:10


Компания UniIC представила первый модуль оперативной памяти DDR4 на сто процентов изготовленный в Китае. Это касается чипов DRAM, печатных плат, драйверов и других компонентов.

UniIC представила первый полностью китайский модуль оперативной памяти DDR4


Как отмечают в компании, модуль не представляет из себя ничего экстраординарного, если сравнивать его с аналогичными продуктами других производителей. Но его выпуск можно назвать большим шагом к полному импортозамещению и началу производства целой линейки продуктов, полностью сделанных в Китае. Первые модели - это небуферизованные модули памяти DDR4-2400 и DDR4-2667, которые имеют емкость 8 ГБ.



Модуль DDR4-2400 имеет тайминг CL17 17-17-39, а DDR4-2667 - CL18, причем оба вытягивают 1,2 В. Эти характеристики, опять же, не назовешь особенными, но, учитывая головокружительные скорости, с которыми китайские компании вровень с государственными инвестициями развивают и диверсифицируют свои аппаратные линии ПК, портфель продуктов UniIC может выглядеть совсем по-другому в ближайшие два года. UniIC является винтиком в политике Китая по локализации производства оборудования для ПК и устранению зависимости от иностранного оборудования.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс Thermaltake Toughram RGB: модули памяти с тактовой частотой 4000 МГц и управляемой RGB-подсветкой
  • PCI-SIG подготовил предварительную версию стандарта PCIe 6.0 для будущего ПК-интерконнекта
  • ASUS представила игровую материнскую плату ROG Strix B460-H
  • Asus раскрыла потенциал производительности на материнских платах Intel B460 и H470
  • Анонс GIGABYTE Aorus RGB: модули памяти с тактовой частотой 4400 МГц

    • следующая новость
    Мародеры в США украли смартфоны из магазинов Apple Store, которые не работают

    предыдущая новость
    Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC появятся в России уже в июне

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 июня, 2020

    Мародеры в США украли смартфоны из магазинов Apple Store, которые не работают

    UniIC представила первый полностью китайский модуль оперативной памяти DDR4

    Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC появятся в России уже в июне

    Премиальные умные часы Hublot Big Bang e: по карману не каждому ($5800)

    Honor предоставил новые Honor Play4 и Honor Play4 Pro

    Google обновит Chromecast на Sabrina, а в перспективе Android TV заменит на Google TV

    Corsair представила компактный твердотельный накопитель емкостью 4 ТБ

    Анонс Thermaltake Toughram RGB: модули памяти с тактовой частотой 4000 МГц и управляемой RGB-подсветкой

    Apple iPad 4 будет оснащен 11-дюймовым дисплеем и портом USB Type-C

    SEGA представила миниатюрную игровую консоль Game Boy Micro

    RPG-игра Dying Light 2 уже на финишной прямой, и «внутренних конфликтов нет»

    2 июня, 2020

    Nokia анонсировала выпуск второй собственной 43-дюймовой модели Smart TV

    HP представила самый компактный игровой ноутбук в мире

    Zoom ведет разработку поддержки сквозного шифрования

    Анонс Thermaltake AH T200: компактный корпус с агрессивным футуристичным дизайном

    Acer выпустила обновленную модель игрового ноутбука Nitro 5

    Анонс Thermaltake DistroCase 350P: прозрачный корпус со встроенной экосистемой для водяного охлаждения

    «Яндекс» и Hyundai Mobis разработали беспилотный автомобиль четвертого поколения

    Intel снимает с производства процессоры 8-го поколения Coffee Lake-S выпуска 2017 года

    Gartner: покупателям было не до покупки смартфонов в условиях пандемии в 1 квартале 2020 года

    ССЫЛКИ