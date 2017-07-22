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Мародеры в США украли смартфоны из магазинов Apple Store, которые не работают

03 июня 2020, 15:25


Бессмысленное убийство Джорджа Флойда полицией Миннеаполиса вызвало волну общенациональных протестов в США против расового неравенства и насилия со стороны полиции. Это, в свою очередь, породило вспышки грабежей и вандализма. В результате возникшей суматохи некоторые розничные магазины Apple стали жертвами мародеров за последние несколько дней.

Мародеры в США украли смартфоны из магазинов Apple Store, которые не работают


Разграблению подверглись розничные магазины в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Филадельфии. Однако мародеры, которым удалось скрыться с украденными iPhone и iPad, быстро обнаружили, что их товар почти не стоит ничего. Все аппараты оказались отключенными. Более того, есть вероятность, что по ним полиция может отследить самих мародеров.

Необходимо напомнить, что Apple уже на протяжении многих лет использует ряд мер безопасности, которые препятствуют кражам из розничных магазинов и призваны удерживать потенциальных воров от кражи товаров.




Forbes написал об этом следующее: «Давно известно, что Apple использует некую разновидность бесконтактного контроля. Благодаря ему, можно отключать устройство, когда оно незаконно взято из магазина». До сих пор мало кто говорит о том, а о том, как эта технология проявляет себя в действии, не сообщалось. Даже если устройство исчезало, о нем было мало известно. Но теперь, благодаря социальным сетям, мы можем видеть сообщения от мародеров, которые пытаются включить украденное ими устройство, но им не удается это. После этого мародеры пишут, что украденное устройство было отключено и, возможно, отслеживается. Более того, они высказывают предположение, что местные власти будут предупреждены о краже.

Мародеры в США украли смартфоны из магазинов Apple Store, которые не работают


Ранее уже сообщалось, что в демонстрационных устройствах iPhone и iPad, которые выставляются в розничные магазины Apple, работает специальный «выключатель». Он эффективно блокирует устройства, если оно оказывается за пределы Wi-Fi сети Apple. В результате такой команды попытки кражи таких устройств из магазинов становятся совершенно бесполезными.

Интересно отметить, что Тим Кук уже обратился с письмом, разосланным сотрудникам Apple в эти выходные, где сообщалось о наличии такой функции.



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