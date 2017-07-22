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Глава Intel предложил уделять больше внимания технологиям, а не бенчмаркам

03 июня 2020, 16:15


Боб Свон, генеральный директор Intel, заявил в своем обращении на YouTube в рамках участия в виртуальной конференции Virtual Computex, что следует отойти от давно применяемой практики оценки преимуществ процессоров только по эталонным тестам. Необходимо больше внимания уделять их технологическим преимуществам.

Это обращение многие восприняли как вызов в сторону главного конкурента - компании AMD.

«Мы должны провести черту и перенести внимание в отрасли с эталонных показателей на преимущества и открывающиеся перспективы применяемых технологий», - сказал Свон.

Intel CEO предложил уделять больше внимания технологиям внутри процессоров, а не бенчмаркам


«Пандемия подчеркнула необходимость разработки технологий, требуемых для удовлетворения растущих потребностей бизнеса и потребителей. Для этого необходимо, чтобы потребители понимали сущность и смысл того, чем занимаются вендоры. Тогда вендоры смогут предвосхищать потребности бизнеса и разрабатывать соответствующие решения».




«Наша цель состоит в том, чтобы гарантировать развитие и оптимизировать свои решения, чтобы способствовать развитию в отрасли. Следует усиливать и ускорять перспективные направления в разработках, которые несут наши решения для бизнеса и общества в целом во всем мире», - добавил он.

Смысл инициатив, высказанных Своном, отчетливо иллюстрируется на примере процессоров Intel Core 10-го поколения - Cascade Lake XE и Ice Lake. Они оснащены специальными вычислительными блоками - AVX-512 и DL-Boost, которые позволяют ускорять расчеты для поддержки нейронных сетей глубокого обучения. В то же время, эти процессоры проигрывают флагманским чипам AMD в подавляющем большинстве тестов.



Свон также подтвердил, что на это лето намечен запуск процессоров семейства Tiger Lake.



Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".

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