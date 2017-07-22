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Bitspower выпустила систему охлаждения Touchaqua Sedna O11D Lite-F для корпусов Lian Li O11 Dynamic

03 июня 2020, 17:21


Тайваньская компания Bitspower, именитый производитель систем охлаждения, представила новую дизайнерскую модель, специально разработанную для установки в корпус Lian Li O11 Dynamic. Созданный продукт Touchaqua Sedna O11D Lite-F выполняет сразу три функции: 1) работает как насос; 2) имеет резервуар для размещения охлаждающей жидкости, и 3) выполняет задачи распределительного блока.

Bitspower анонсировала дизайнерскую модель Touchaqua Sedna O11D Lite-F для корпусов Lian Li O11 Dynamic


Габариты изделия равны 385x210,5x43,8 мм (В x Ш x Г). По этим параметрам он в точности соответствует размерам лицевой панели корпуса O11 Dynamic.




Распределительный блок изготовлен из акрила (пластик) и снабжен адресуемой светодиодной подсветкой RGB с 3-контактным разъемом ARGB.

Bitspower анонсировала дизайнерскую модель Touchaqua Sedna O11D Lite-F для корпусов Lian Li O11 Dynamic


Размещение портов выбрано с учетом удобства подключения системы прокачки охлаждающей жидкости и ее сочленения с графической картой и процессором. Число изгибов подающих жидкость трубок сокращено до минимума. Для вывода используются вентиляционные отверстия в верхней части корпуса.

Новая система уже в продаже. Ее цена - $170.

Bitspower анонсировала дизайнерскую модель Touchaqua Sedna O11D Lite-F для корпусов Lian Li O11 Dynamic




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