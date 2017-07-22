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Эксперты DxOMark отметили высокое качество оптической системы Motorola Edge+

03 июня 2020, 18:11


Впервые за долгое время Motorola выпустила флагманский смартфон премиум-класса, который способен на равных конкурировать в своем сегменте - на рынке High End. В результате проведенной экспертной оценки оптической подсистемы смартфона Motorola Edge+ были получены результаты, отмеченные экспертами DxOMark. Они часто называют себя «независимым эталоном» в области фотосъемки на смартфонах, поэтому это - достойная оценка. Речь идет о высоком качестве по крайней мере речь в портретной и одномодельной съемке.

DxOMark отметил высокое качество оптической системы камер Motorola Edge+


DXOMARK - это веб-сайт, где проводятся оценки смартфонов, объективов и камер с учетом «научного» подхода. Собственно сама лаборатория DXOMARK Image Labs была основана в 2008 году, ее штаб-квартира находится в Булонь-Бийанкуре в Париже (Франция).

В смартфоне Motorola Edge+ установлен мощный 108-мегапиксельный сенсор Samsung и оптическая система с диафрагмой f/1.8 и автостабилизацией. Эксперты DxoMark отметили, что предложенная на тестирование оптическая система способна захватывать очень большое количество деталей без появления шумов. Такие характеристики наблюдались как при съемке на улице, так и в помещении.

DxOMark отметил высокое качество оптической системы камер Motorola Edge+


В целом, эксперты DxoMark оценили основную камеру Motorola Edge+ как очень приличный и приемлемый вариант оптики, несмотря на его некоторую тенденцию к недоэкспонированию и передержке, которые наблюдались при съемке к отдельных случаях.



К сожалению, в наши дни существует огромное число различных камер, устанавливаемых на смартфонах. Они способны демонстрировать множество различных опций и не ограничиваются только качеством в портретной съемке. Поэтому если сравнивать бок-о-бок их снимки с тем, что дает камера Motorola Edge+, то далеко не всегда преимущество будет на стороне Motorola.




Например, 3-кратный оптический зум на 8-мегапиксельной телеобъективе работает у Motorola Edge+ вполне сносно. Но такие характеристики рассматриваются по меркам сегодняшнего дня слишком слабыми. То же самое можно сказать и в отношении поля зрения сверхширокоугольной камеры, которая тоже далеко не блещет у Motorola Edge+. Еще один элемент: несмотря на наличие всех необходимых датчиков, боке на смартфоне Motorola Edge+ получается со слишком низкой детализацией и наличием краевых артефактов.

По результатам тестов DxOmark, камерная система Motorola Edge+ получила средний балл, равный 113. Этого результата достаточно, чтобы войти в топ-20 лучших камер по версии DxOMark.

У Motorola Edge+ был бы хороший шанс обойти даже такие модели, как OnePlus 7T Pro, Xiaomi и Honor, но они имеют меньшую цену при тех же характеристиках.



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