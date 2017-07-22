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Thermaltake представила водную систему охлаждения процессора совмещенную с охлаждением модулей оперативной памяти

03 июня 2020, 18:37




Thermaltake представила первую в мире водную систему охлаждения процессора совмещенную с охлаждением модулей оперативной памяти. Всего представлены две модели - Floe RC360 и RC240 совмещенные с водным охлаждением модулей памяти , которые отличаются количеством вентиляторов - на первой их три, а на второй два.

Floe RC360 и RC240


Все вентиляторы Thermaltake ARGB Sync имеют диаметр 120 мм, оснащены компрессионными лопастями, гидравлическими подшипниками и светодиодной подсветкой, способной отражать 16,8-миллионов оттенков. Подсветку можно синхронизировать с материнской платой и управлять цветовой палитрой с ее помощью.

Floe RC360 и RC240


Высокоэффективная медная опорная платина ускоряет теплопроводность. Предварительно заполненная охлаждающая жидкость уменьшает любые хлопоты по пополнению жидкости. Кроме того, усиленные кабели с рукавами обеспечивают высокую прочность и предотвращают повреждение труб. Новинка поддерживает новейшие процессоры Intel и AMD и совместима с универсальными сокетами (включая Intel LGA 1200). Водоблок для модулей памяти также оснащен RGB-подсветкой.

Floe RC360 и RC240


Floe RC360/RC240 CPU & Memory Liquid Cooler совместим с модулями памяти TOUGHRAM RC DDR4, имеющих тактовую частоту 3200 МГц, 3600 МГц и 4000 МГц и емкость до 32 ГБ.



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