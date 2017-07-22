Из Google Play исчезло приложение по удалению китайского софта
03 июня 2020, 19:56
17 мая в магазине Google Play было опубликовано новое приложение, известное как Remove China Apps . Приложение в основном сканирует китайские приложения на Android-устройствах и удаляет их. Вскоре эта программа получила широкое распространение - ее скачали более миллиона раз.
Сегодня же Google удалил из магазина Remove China Apps за нарушение внутренних правил площадки. Согласно правилам ни одно приложение в магазине не должно стимулировать пользователей н удаление других приложений. Поскольку приложение было разработано, чтобы помочь пользователям удалить китайские приложения из своих смартфонов на Android, Google пришлось удалить его.
Появление приложения Remove China Apps в Google Play стало лишь еще одним небольшим шажков в развязанной экономической и технологической войне США против Китая. Например, Gppgle уже давно запретил работу своих сервисов, в том числе и Google Play, на устройствах китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.
Сегодня же за несколько часов до этого инцидента из Play Store было также удалено приложение Mitron, которое оказалось аналогом TikTok и отражало контент с этой платформы. Его также удалили за нарушение внутренних правил платформы.