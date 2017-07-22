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Из Google Play исчезло приложение по удалению китайского софта

03 июня 2020, 19:56


17 мая в магазине Google Play было опубликовано новое приложение, известное как Remove China Apps . Приложение в основном сканирует китайские приложения на Android-устройствах и удаляет их. Вскоре эта программа получила широкое распространение - ее скачали более миллиона раз.

Из Google Play исчезло приложение по удалению китайского софта


Сегодня же Google удалил из магазина Remove China Apps за нарушение внутренних правил площадки. Согласно правилам ни одно приложение в магазине не должно стимулировать пользователей н удаление других приложений. Поскольку приложение было разработано, чтобы помочь пользователям удалить китайские приложения из своих смартфонов на Android, Google пришлось удалить его.



Появление приложения Remove China Apps в Google Play стало лишь еще одним небольшим шажков в развязанной экономической и технологической войне США против Китая. Например, Gppgle уже давно запретил работу своих сервисов, в том числе и Google Play, на устройствах китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.

Сегодня же за несколько часов до этого инцидента из Play Store было также удалено приложение Mitron, которое оказалось аналогом TikTok и отражало контент с этой платформы. Его также удалили за нарушение внутренних правил платформы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

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