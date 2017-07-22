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Организаторы CES 2021 не сомневаются в проведении выставки в следующем году

03 июня 2020, 21:01


Коронавирус продолжает держать мир в напряжении, но некоторые из организаторов крупных технологических мероприятий сохраняют позитивный настрой и все еще планируют проведение глобальных мероприятий с личным присутствием гостей и участников. Это касается конференции CES 2021, организаторы которой уверены, что в январе будущего года им удастся провести выставку в офлайне.

Организаторы CES 2021 не сомневаются в проведении выставки в следующем году


На CES 2021, как правило, приходят сотни тысяч людей. Несмотря на это, организаторы считают, что они смогут обеспечить все необходимые меры предосторожности вплоть до социального дистанцирования людей. В планах регулярная дезинфекция всех помещений. Вполне возможно,что все гостям и участникам будут измерять температуру, хотя организаторы пока не готовы анонсировать эти меры.



Кроме того, на площадке будут присутствовать медики, а отмена рукопожатий и ношение масок станут на CES 2021 нормой. Кроме того, пока неясно есть ли в планах организаторов сокращение максимального количества гостей на выставке.

CES 2021 состоится лишь через семь месяцев и многое в мире может измениться за это время. Вполне возможно, что в мире возникнет еще одна вспышка инфекции и тогда всем планам организаторов выставки придет конец. В любом случае ведущие технологические бренды уже вовсю готовятся к мероприятию и готовы представить в Лас-Вегасе свои новинки. Даже если CES 2021 в итоге пройдет в онлайне.



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