Сингапурские аналитики из Canalys ожидают падения поставок ПК, планшетов и ноутбуков
03 июня 2020, 21:52
Сингапурское аналитическое агентство Canalys выпустило отчет с результатами оценки мировых поставок ПК, ноутбуков и планшетов. По оценкам аналитиков, из-за продолжающейся пандемии COVID-19 поставки ПК снизились в 1 кв. 2020 года на 9%, и хотя падение будет постепенно замедляться, но оно продолжится и во 2 кв. ожидается дальнейшее снижение еще на 7%.
«Рынок ПК был потрясен влиянием COVID-19, - пишут аналитики в своем отчете. - Худшее уже позади, так как ожидается, что во следующих кварталах этого года объем отгрузок будет меньше в годовом исчислении, чем в 1 кв. В основном это связано с возвращением к отлаженной логистике поставок и восстановлении работы производственной базы в Китае. Она будет удовлетворять неудовлетворенный спрос прежде всего в таких сегментах, как удаленная работа и система образование».
В отчете также упоминается, что состояние бизнеса Apple будет негативно сказываться на продажах iPad в США. Это будет происходить несмотря на то, что компания уже разместила заказ на производство ЖК-панелей у LG Display, чтобы удовлетворить существующий спрос в мире.
«Если в 4 кв. (2020 года) экономика не продемонстрирует серьезных признаков на восстановление, - считают в Canalys, - то это придет к снижению расходов на покупку не требующихся в первую очередь устройств, таких как планшеты Apple. Мы ожидаем, что полное восстановление поставок в США будет отложено до 2022 года, когда рынок будет расти на 4% в годовом исчислении».
В то же время аналитики предвидят, что коронавирус привел к появлению отложенного спроса, который будет реализован в период с 4 кв. 2020 - 2 кв. 2021 гг.
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