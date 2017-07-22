Facebook значительно упростил управление ранее сделанными постами
03 июня 2020, 22:32
Facebook значительно расширил возможности управления ранее выложенными постами в социальной сети. Теперь он позволяет массового выделять ранее сделанные посты и массово удалять их из своей ленты в Корзину, а также уничтожать. Аналогичным образом можно массово менять видимость ранее сделанных постов. Благодаря новым функциям, контролируемость присутствия в социальной сети Facebook существенно возросла.
Новые функции управления активностью стали доступны сначала на Facebook Lite. Сообщается, что скоро обновление будет распространено также и на обычные мобильные приложения Facebook, а также для Facebook для настольных систем.
Названные операции отчасти можно было выполнить и раньше, но тогда они управлялись только по-элементно. Требовалось внимательно просмотреть всю ленту в пределах нужных дат и внести необходимую корректировку в каждую запись, где было необходимо поменять ее присутствие или видимость. Теперь эти операции можно сделать групповым путем.
Пользователь теперь может также архивировать контент, который больше он не желает видеть в своей ленте. Таким же образом можно скрывать от посетителей свои записи, но не удалять их и оставлять видимыми только для себя. Контент при этом остается в социальной сети.
Появилось также «мусорное ведро», куда можно перемещать посты, чтобы больше не видеть их снова.
Необходимо отметить, что уничтожение контента, помещенного в Корзину, происходит не сразу. Контент будет оставаться в Корзине в течение 30 дней. Это сделано для того, чтобы у пользователя было достаточно времени, чтобы передумать. Если в течение этого «карантинного» срока решение об удалении не изменилось, то весь контент, помещенный в Корзину, будет автоматически удален.
Если иначе, то можно восстановить любые записи из «мусора» в течение этого 30-дневного периода.
Чтобы процесс управления записями стал удобным, Facebook добавил также фильтры. Они помогают быстро переходить к сообщениям с конкретными людьми или сообщениями из определенного диапазона дат.