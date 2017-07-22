РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Игроки в Elite Dangerous смогут исследовать планеты пешком

03 июня 2020, 23:22




На сегодняшний день игроки Elite Dangerous могут наслаждаться красотами космоса лишь из окна своего космического корабля. Но вскоре это изменится и они смогут исследовать новые миры на своих двоих. Обновление позволит игрокам участвовать в дипломатических переговорах, торговле, шпионаже и боях, но уже на поверхности планет.

Игроки в Elite Dangerous смогут исследовать планеты пешком


Разработчики говорят, что сражения на поверхности планет потребуют от игроков совместной работы с товарищами по команде и тщательного подхода к экипировке персонажа. При этом нужно будет следить и за небом, поскольку космические корабли также будут принимать участие в сражениях.



Обновление также поможет конкретизировать социальные центры игры, где игрок сможете взаимодействовать с неигровыми персонажами и другими людьми лично. Студия сказала, что новшества будут способствовать тому, что игроки захотят вернуться в некоторые из миров, которые исследовали в самом начале своего пути. Перемены настроены на то, чтобы переманить к себе игроково из No Man's Sky и Star Citizen. Обновление должно выйти в начале 2021 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • SEGA представила миниатюрную игровую консоль Game Boy Micro
  • RPG-игра Dying Light 2 уже на финишной прямой, и «внутренних конфликтов нет»
  • PUBG Mobile: названы Top-5 стрелкового вооружения для сражений в стиле Rush
  • Арсенал Xbox Series X будет насчитывать «тысячи игр на старте»
  • Minecraft Dungeons доступен для загрузки, но... возник Danger с установкой на SSD

    • предыдущая новость
    Facebook значительно упростил управление ранее сделанными постами

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 июня, 2020

    Игроки в Elite Dangerous смогут исследовать планеты пешком

    Facebook значительно упростил управление ранее сделанными постами

    Сингапурские аналитики из Canalys ожидают падения поставок ПК, планшетов и ноутбуков

    Организаторы CES 2021 не сомневаются в проведении выставки в следующем году

    Из Google Play исчезло приложение по удалению китайского софта

    Thermaltake представила водную систему охлаждения процессора совмещенную с охлаждением модулей оперативной памяти

    Эксперты DxOMark отметили высокое качество оптической системы Motorola Edge+

    Bitspower выпустила систему охлаждения Touchaqua Sedna O11D Lite-F для корпусов Lian Li O11 Dynamic

    Глава Intel предложил уделять больше внимания технологиям, а не бенчмаркам

    Мародеры в США украли смартфоны из магазинов Apple Store, которые не работают

    UniIC представила первый полностью китайский модуль оперативной памяти DDR4

    Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC появятся в России уже в июне

    Премиальные умные часы Hublot Big Bang e: по карману не каждому ($5800)

    Honor предоставил новые Honor Play4 и Honor Play4 Pro

    Google обновит Chromecast на Sabrina, а в перспективе Android TV заменит на Google TV

    Corsair представила компактный твердотельный накопитель емкостью 4 ТБ

    Анонс Thermaltake Toughram RGB: модули памяти с тактовой частотой 4000 МГц и управляемой RGB-подсветкой

    Apple iPad 4 будет оснащен 11-дюймовым дисплеем и портом USB Type-C

    SEGA представила миниатюрную игровую консоль Game Boy Micro

    RPG-игра Dying Light 2 уже на финишной прямой, и «внутренних конфликтов нет»

    ССЫЛКИ