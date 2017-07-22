На сегодняшний день игроки Elite Dangerous могут наслаждаться красотами космоса лишь из окна своего космического корабля. Но вскоре это изменится и они смогут исследовать новые миры на своих двоих. Обновление позволит игрокам участвовать в дипломатических переговорах, торговле, шпионаже и боях, но уже на поверхности планет.
Разработчики говорят, что сражения на поверхности планет потребуют от игроков совместной работы с товарищами по команде и тщательного подхода к экипировке персонажа. При этом нужно будет следить и за небом, поскольку космические корабли также будут принимать участие в сражениях.
Обновление также поможет конкретизировать социальные центры игры, где игрок сможете взаимодействовать с неигровыми персонажами и другими людьми лично. Студия сказала, что новшества будут способствовать тому, что игроки захотят вернуться в некоторые из миров, которые исследовали в самом начале своего пути. Перемены настроены на то, чтобы переманить к себе игроково из No Man's Sky и Star Citizen. Обновление должно выйти в начале 2021 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".