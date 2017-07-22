Слухи: Realme X3 получит чипсет Snapdragon 855+ и квадро-камеру
04 июня 2020, 08:52
Недавно номера моделей трех телефонов Realme X3 были замечены в списке поддерживаемых устройств Google Play. Realme X3 SuperZoom, который был представлен в прошлом месяце, имеет номер модели RMX2086. RMX2081 и RMX2085, по-видимому, принадлежат смартфонам Realme X3 и Realme X3 Pro. Эти модели также получили сертификацию от Бюро индийских стандартов (BIS), что указывает на то, что Realme X3 может быть представлен уже в скором времени. На фоне всей этой шуми один из инсайдеров опубликовал в сети некоторые ключевые характеристики смартфона Realme X3.
По словам источника, Realme X3 позаимствует большинство характеристик у уже представленного Realme X3 SuperZoom. Он получит 6,6-дюймовым IPS-дисплей с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Передняя и задняя стороны телефона, похоже, защищены стеклом Gorilla Glass 5.
Под капотом чипсет Snapdragon 855+, до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти. Фронтальная камера представлена двумя датчиками на 16 и 8 мегапикселей. Основная камера имеет четыре сенсора: 64-мегапиксельный датчик, ультраширокоугольный объектив на 8 мегапикселей, а также 13-мегапиксельный телеобъектив с поддержкой 2-кратного оптического зума и 2-мегапиксельный датчик макросъемки.
Релиз Realme X3 должен состояться в этом месяце. К сожалению, никакой информации о ценах в утечке нет.
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