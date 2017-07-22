Riot Games официально запустила VALORANT: Act 1 - Ignition с новой картой и агентом
04 июня 2020, 09:25
Подробнее об этом чифАмериканская компания Riot Games из Лос-Анджелеса, разработчик видеоигр, издатель, и организатор киберспортивных турниров, официально запустила новейшую шутер от первого лица - FPS-игру VALORANT, ее первый эпизод: Act 1: Ignition. Игра теперь доступна во всех регионах, которые были доступны в бета-версии. В дополнение к этому, доступ к игре появился в Индии, Вьетнаме, Китае и на Ближнем Востоке. Доступна она также и в России здесь.
Что такое VALORANT?
VALORANT - это глобальная соревновательная сцена. Тактический шутер с матчами «5 на 5», установкой и обезвреживанием Spike и одной жизнью на раунд. Матчи ведутся до 13 побед в раундах. В арсенале геймера - не только оружие и патроны, но также разнообразные агенты, каждый из которых обладает универсальными, молниеносными и смертельно опасными умениями, позволяющими в полной мере продемонстрировать свое мастерство стрелка. Главное оружие - это креативность. Кто обладает ею, тот и победит.
В первом акте VALORANT - Act 1: Ignition разработчики добавили нового агента по имени Рейна, который, очевидно, родом из Мексики. Добавлена также новая карта под названием Ascent. Геймерам предстоит сражаться на этой «открытой игровой площадке для небольших войн за положение и истощение». Каждый эпизод включает в себя акты, а у каждого акта будет новый боевой пропуск. Продолжительность актов - как и время действия их боевых пропусков - составит примерно два месяца.
Боевой пропуск первого акта VALORANT включает 50 уровней, которые будут доступны ограниченное время для бесплатного или платного прохождения. Основной боевой пропуск бесплатен и доступен всем, кто заходит в игру в период его действия. Он будет действовать вместе с выбранным контрактом персонажа, а получаемый за матчи и задания опыт будет засчитываться как для пропуска, так и для контракта.
Боевой пропуск разделен на 10 глав, в каждой из которых есть 5 премиум-уровней, а также бесплатная награда за выполнение главы. Глава считается выполненной, когда игрок наберет достаточно опыта для прохождения всех 5 премиум-уровней. Затем он получит бесплатные награды за выполнение главы и перейдет к следующей. Можно выполнить все 10 глав абсолютно бесплатно, но при этом не получить 5 наград за премиум-уровни.
В игру добавлен также новый игровой режим под названием Spike Rush. Агенты Sage, Omen, Phoenix, Raze и Jett уравновешены баффами и нерфами. А самое интересное - награды! Облики оружия, карточки игрока, брелоки, граффити и звания - это основные типы наград, которые можно заработать с помощью боевого пропуска первого акта VALORANT.
Если приобрести премиум-версию боевого пропуска, то можно заработать больше наград разных типов, а также получить нож "Kingdom" по завершении 10-й главы. Игроки без премиум-версии пропуска также смогут получить все указанные выше типы наград, в том числе и облик для личного оружия Classic "Kingdom" - награду за выполнение 10-й главы.
Разработчики также представили множество обновлений производительности с патчем Notes 1.0. Одна из наиболее распространенных проблем, с которыми ранее сталкивались игроки, - это провалы частоты кадров в бою, это, похоже, исправлено. Разработчики также внесли коррективы, чтобы убедиться, что FPS увеличивается при использовании компьютерного оборудования среднего и высокого уровня, а также изменяется на ПК с низкими и средними характеристиками.
С запуском игры в ней появится боевой пропуск, который позволит получать за проведенное в VALORANT время награды в виде уникальных предметов для персонализации игрового процесса.
Как заявили разработчики, «Нам удалось создать привлекательные способы персонализации игры, которые органично вписываются в придуманный нами мир».
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