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Анонс EVGA SuperNOVA GT: блок питания с сертификацией 80 PLUS Gold

04 июня 2020, 10:59




EVGA представила новую серию блоков питания EVGA SuperNOVA GT, имеющих сертификацию 80 PLUS Gold. Как отмечают в компании, эта серия отличается уникальной конструкцией решетки вентиляции, компактными размерами (150 мм в длину и ширину), а также наличием качественных японских конденсаторов.

Анонс EVGA SuperNOVA GT


EVGA SuperNOVA GT использует долговечный 135-миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником (FDB), который гарантирует тихую работу вашего ПК и длительный срок службы блока питания.

Анонс EVGA SuperNOVA GT


Одиночный выход +12В обеспечивает стабильный выход для совместимости с новейшим оборудованием. Блок питания имеет полностью модульную конструкцию, поэтому подобрать необходимые кабели будет не проблемой для пользователя.

Анонс EVGA SuperNOVA GT


На борту автоматический режим ECO, благодаря которому частота вращения вентилятора адаптируется к температуре блока питания. Вентилятор отключается в условиях низкой температуры/низкой нагрузки, что приводит к снижению уровня шума.

Кроме прочего, серия EVGA SuperNOVA GT имеет защиту от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания.



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