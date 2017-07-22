EVGA представила новую серию блоков питания EVGA SuperNOVA GT, имеющих сертификацию 80 PLUS Gold. Как отмечают в компании, эта серия отличается уникальной конструкцией решетки вентиляции, компактными размерами (150 мм в длину и ширину), а также наличием качественных японских конденсаторов.
EVGA SuperNOVA GT использует долговечный 135-миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником (FDB), который гарантирует тихую работу вашего ПК и длительный срок службы блока питания.
Одиночный выход +12В обеспечивает стабильный выход для совместимости с новейшим оборудованием. Блок питания имеет полностью модульную конструкцию, поэтому подобрать необходимые кабели будет не проблемой для пользователя.
На борту автоматический режим ECO, благодаря которому частота вращения вентилятора адаптируется к температуре блока питания. Вентилятор отключается в условиях низкой температуры/низкой нагрузки, что приводит к снижению уровня шума.
Кроме прочего, серия EVGA SuperNOVA GT имеет защиту от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания.
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