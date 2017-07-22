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Анонс BIOSTAR RACING B450GT: материнская плата для мощных игровых систем на процессорах AMD Ryzen

04 июня 2020, 11:33


BIOSTAR представила новую материнскую плату RACING B450GT, предназначенную для работы с новейшими и пока не вышедшими процессорами AMD Ryzen. BIOSTAR RACING B450GT выполненная в форм-факторе Micro ATX, способна обеспечить надежную и стабильную работу при больших нагрузках. Идеально подходит для пользователей, которые хотят собрать компактный игровой ПК с поддержкой 16-ядерного процессора AMD Ryzen серии 3000.

Анонс BIOSTAR RACING B450GT


Основанная чипсете AMD B450, материнская плата RACING B450GT способна поддерживать до 128 ГБ памяти DDR4, а новый интерфейс BIOS от BIOSTAR может помочь легко настроить параметры платы. Такие функции, как PCIe M.2, обеспечивают стабильную пропускную способность 32 Гбит/с при более низкой задержке.




Кроме того, материнская плата RACING B450GT также оснащена гигабитным сетевым контроллером от Realtek и усиленной технологией защиты от перенапряжения Super LAN BIOSTAR. А наличие CPU OPT на борту дает ее обладателю возможность подключить любой блок жидкостного охлаждения.

Анонс BIOSTAR RACING B450GT


Пользователи могут наслаждаться полностью упакованной, хорошо продуманной задней панелью ввода-вывода. Плата предлагает несколько вариантов подключения - это 4 порта USB 3.2, два порта USB 2.0, порт HDMI, порт VGA и порт DVI-D для плавного вывода видео в сочетании с аудикодеком ALC887. Новинка также содержит традиционный входной порт клавиатуры PS2.

Анонс BIOSTAR RACING B450GT


В целом, материнская плата BIOSTAR RACING B450GT - это удивительный выбор для пользователей, желающих построить игровую систему, которая сэкономит место на столе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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