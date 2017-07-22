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Xiaomi представила новые умные часы Haylou LS04

04 июня 2020, 12:29




Xiaomi представила новые умные часы Haylou LS04. Гаджет имеет минималистичный дизайн с круглым циферблатом и 1,28-дюймовым дисплеем с разрешением 240 x 240 пикселей. Корпус циферблата выполнен из металла.

Xiaomi представила новые умные часы Haylou LS04


Xiaomi Haylou LS04 оснащены датчиком частоты сердечных сокращений, который круглосуточно контролирует сердцебиение пользователей. Это позволяет ему обнаруживать любые основные проблемы с сердцем, регулировать время тренировки пользователей и рекомендовать количество упражнений. На борту поддержка 12 различных спортивных режимов.

Xiaomi представила новые умные часы Haylou LS04


Часы имеют сертификацию IP68, а значит защищены от влаги и пыли. Устройство питается от литиевой батареи, которая предлагает до 30 дней автономной работы на одном полном заряде. Цена гаджета $25 (1700 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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