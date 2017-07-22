Xiaomi представила новые умные часы Haylou LS04. Гаджет имеет минималистичный дизайн с круглым циферблатом и 1,28-дюймовым дисплеем с разрешением 240 x 240 пикселей. Корпус циферблата выполнен из металла.
Xiaomi Haylou LS04 оснащены датчиком частоты сердечных сокращений, который круглосуточно контролирует сердцебиение пользователей. Это позволяет ему обнаруживать любые основные проблемы с сердцем, регулировать время тренировки пользователей и рекомендовать количество упражнений. На борту поддержка 12 различных спортивных режимов.
Часы имеют сертификацию IP68, а значит защищены от влаги и пыли. Устройство питается от литиевой батареи, которая предлагает до 30 дней автономной работы на одном полном заряде. Цена гаджета $25 (1700 руб.).
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