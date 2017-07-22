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Half-Life: Alyx - появился мод, который позволяет играть без VR-шлема

04 июня 2020, 12:41


Компьютерная игра Half-Life в жанре шутера от первого лица для шлемов виртуальной реальности была разработана и издана американской компанией Valve. Ее выход состоялся 23 марта 2020 года на платформе настольных компьютеров под управлением Windows для шлемов виртуальной реальности платформы Steam VR. Игровой сюжет закручен вокруг Аликсы Вэнс и ее отца Илая Вэнсе и разворачивается вокруг их борьбы против оккупации Земли инопланетной цивилизацией «Альянс». Это первая игра в серии Half-Life после более чем 12-летнего перерыва с выхода Half-Life 2: Episode Two в 2007 году. В основе использован игровой движок Valve Source 2.

Half-Life: Alyx - появился мод, который позволяет играть без VR-шлема


Отличная игра, отменный сюжет, прекрасная оснастка, великолепные впечатления... Кажется, все шикарно, но порог входа у этой игры оказался чрезвычайно высоким, и в первую очередь с финансовой стороны.




Можно было бы сходить и поиграть в VR-аттракционы. Но таких VR-кинотеатров пока нет, и когда они появятся непонятно. Но точно появятся! Поэтому придется покупать VR-оборудование самому. Когда начинают считать, то получается нехило.

Фирменный VR-шлем Valve Index VR обойдется за штуку баксов, но в России не продается. Подойдут доступные в России HTC Vive или Oculus Rift, но за них придется выложить от 60 до 160 тысяч рублей. Можно попробовать поиграть на устройствах, входящих в систему Windows Mixed Reality, но настройка потребует много сил и нервов. Возможно, придется докупить еще специальные контроллеры, хотя это будет только начало, потом надо будет искать комнату, которую придется переоборудовать специальным образом под «игровую».

Half-Life: Alyx - появился мод, который позволяет играть без VR-шлема


Игра получится суперской, но для этого придется вложить очень много. Если прибавить еще достаточно мощный компьютер, хотя обычно такой у геймера уже есть, то цена покупки самой игры в магазине Steam все равно покажется совсем смешной по сравнению с ранее понесенным «финансовым уроном».

Поэтому выход мода Half-Life: Alyx, выполненного недавно разработчиком Konqithekonqueror, выглядит как спасение. Он делает Half-Life: Alyx доступной для тех, кому полная VR-версия пока не по карману.

Говорят, таких поклонников франшизы очень много. Неудивительно, что до сих пор уже было несколько попыток запустить Half-Life: Alyx в работу на обычных ПК, но новый стартовый набор Pancake FPS выглядит как лучший вариант - один из самых многообещающих и немного более запутанных. Мод уже доступен на GitHub.

Разработчик нового мода сразу предупреждает пользователей, что его детище не предназначено для замены Half-Life: Alyx вне среды виртуальной реальности. У выпуска нового мода другие цели, он служит скорей для демонстрации варианта использования и отражает возможности.



Во всяком случае, появление этого мода является свидетельством того, что Valve очень щедро оснастила свои движки различными возможностями и сделала их очень удобными для создания модов.

Недавно вышли инструменты Steam Workshop для этих целей, и, может быть, это просто вопрос времени, когда активные разработчики найдут еще и другие возможности для создания новых модов для Half-Life: Alyx.

Half-Life: Alyx - появился мод, который позволяет играть без VR-шлема




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