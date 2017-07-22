Компания HP представила новый портативный SSD P500. Накопитель имеет емкость 1 ТБ и оснащен интерфейсом USB 3.2 gen 1 с одним соединением, обеспечивающим как питание, так и подключение хоста. В комплект поставки также входят соединительный кабель с разъемом USB Type-C и переходник с USB Type-C на USB Type-A.
HP P500 имеет габариты 79,1 x 53,9 x 10 мм, весит 45,4 грамма и заключен в прочный алюминиевый корпус, имеющий четыре варианта расцветки - красную, серую, серебристую и аквамарин.
Что касается производительности, то скорость последовательного чтения у этой модели составляет до 420 Мбайт/с и до 255 Мбайт/с последовательной записи. Компания не упоминала о ценах.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".