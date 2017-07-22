Google Chrome доминирует на рынке интернет-браузеров
04 июня 2020, 13:43
Google Chrome лидирует на рынке интернет-браузеров, согласно последнему аналитическому исследованию, которое основывается на данных за 2020 год. Популярный браузер от американского IT-гиганта в течение последних пяти месяцев захватил 69,8 процента мирового рынка.
Таким образом, Google Chrome осталось совсем немного до того, чтобы стать еще одним браузером в мире, сумевшим покорить отметку в 70 процентов доли мирового рынка. Ранее эта отметка в 2008 году покорялась Internet Explorer от Microsoft.
К слову, Microsoft все еще имеет ощутимое присутствие на рынке со своим Microsoft Edge, который отметил значительный прирост на рынке в этом году. По данным аналитиков, к 2021 году этот браузер должен заполучить 10,3 процента мирового рынка. Еще один весомый игрок - это Mozilla Firefox, с долей рынка 7,2 процента по состоянию на май 2020 года. Хотя его темпы роста за последние месяцы сложно назвать существенными.
Судя по всему, Google планирует доминировать на рынке интернет-браузеров в ближайшие годы и будет отхватить себе кусок за куском. Если конечно, вдруг не нагрянет новый игрок, который сможет переманить пользователей к себе за счет инноваций или других весомых преимуществ. К сожалению, сейчас сложно представить себе такой продукт.