Corsair отзывает серию блоков питания SF из-за технических неполадок
04 июня 2020, 14:58
Серия блоков питания Corsair SF уже давно стала неотъемлемой частью продуктового портфеля компании. Однако, сегодня Corsair объявила, что будет отзывать блоки питания и заменять их пользователям бесплатно.
В компании пояснили, что выявили более высокие, чем обычно, показатели RMA среди семейства SF блоков питания малого форм-фактора. После тщательного исследования специалисты компании обнаружили потенциальную проблему, которая может проявиться, когда блок питания подвергается одновременному воздействию высоких температур и влажности. Эта проблема потенциально затрагивает единицы в кодах партий 194448xx-201148xx, произведенные в период с октября 2019 по март 2020 года.
Проблема находится в части преобразования переменного тока блока питания, а не постоянного тока, который взаимодействует с компонентами ПК, поэтому в компании подчеркивают, что все компоненты блока безопасны даже если он вышел из строя.
Чтобы заменить блоки питания, Corsair предлагает пострадавшим клиентам разместить соответствующие заявки в специальном разделе на сайте компании. Замена будет произведена максимально быстро, а доставка осуществлена за счет производителя.
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