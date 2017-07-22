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Телевизоры Sony BRAVIA серии XH90 добрались до России

04 июня 2020, 16:31


Новый телевизор Sony BRAVIA серии XH90 с разрешением 4K HDR и полной прямой светодиодной подсветкой (Full Array LED) уже доступен на российском рынке. Это модель среднего ценового сегмента с премиальной технологией Sony Full-Array Local Dimming and Boosting на борту.

Телевизоры Sony BRAVIA серии XH90


Что касается звука, то в телевизорах серии XH90 используется технология Acoustic Multi-Audio, но это касается лишь моделей с диагоналями 65 дюймов и больше. На борту два высокочастотных динамика, расположенных в задней части телевизора и предназначенных для точного позиционирования и создания эффекта перемещения звука в соответствии с происходящим на экране действием. Телевизоры этой серии также оснащены модулем X-Balanced Speaker, который отличается изящным дизайном и обеспечивает чистый звук и глубокий бас.




Производители предусмотрели и интересы геймеров - в серии XH90 реализована поддержка спецификаций HDMI 2.1 (4K@120 Гц, ALLM, VRR). Новые телевизоры BRAVIA серии XH90 гарантируют достоверную передачу изображения в соответствии с замыслом автора за счет поддержки режима Netflix Calibrated Mode.

Телевизоры Sony BRAVIA серии XH90


Серия XH90 создана на базе Android TV и поддерживает голосовой помощник Google Assistant, Google Play Store и технологию Chromecast. Управлять телевизором также можно с помощью устройств с голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa. Кроме того, телевизоры поддерживают синхронизацию с техникой Apple, благодаря чему пользователь сможет просматривать контент со своих "яблочных" гаджетов прямо на экране телевизора.

Телевизоры Sony BRAVIA серии XH90


Серия XH90 представлена моделями с диагональю 75 дюймов, а также 55 и 65 дюймов. Цена на модели варьируются от 160 тысяч до 230 тысяч рублей.



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