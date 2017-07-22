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Смартфон Xiaomi MI CC10 будет оснащен объективом с «космическим» 120-кратным зумом

04 июня 2020, 17:22


Известный поставщик «тайных» новостей, инсайдер по кличке Xiaomishka, выложил в сети сенсационную новость. С его слов, Xiaomi ведет сейчас разработку смартфона, который внутри компании называют кодовым именем CAS. Его премьера состоится в июле этого года под коммерческим названием, скорей всего, Xiaomi Mi CC 10. В чем сенсационность?

С его слов, камера будущего смартфона поддерживает оптический зум до впечатляющего уровня - 12x. Ожидается, что по своим оптическим возможностям модель Xiaomi MI CC10 превзойдет даже флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra. Уже сейчас известно, что MI CC10 будет поддерживать 120-кратный цифровой зум.

Смартфон Xiaomi MI CC10 будет оснащен объективом с «космическим» 120-кратным зумом


Известно, что функция «зум» сегодня одна из самых популярных при выборе модели смартфона покупателями. Многие производители стремятся обращать на нее пристальное внимание, даже если речь идет не о флагманах. Параметры оптического или цифрового зума выносят в сводке характеристик устройства вперед, обращая внимание покупателей на исключительность модели и вызывая к ней интерес.

Основная камера Xiaomi CAS, как сообщает инсайдер, будет мультимодульной. Для нее будет использован выступать сенсор Samsung ISOCELL Bright HM2 с разрешением 108 Мп.




По слухам, аппаратная начинка смартфона будет выстроена на базе еще не анонсированного чипа Snapdragon 775G с поддержкой сетей 5G и с наличием модуля NFC.

Отметим, что технология оптического зума значительно отличается от цифрового. Получить действительно «живые» снимки можно только с помощью оптического зума. Поэтому он имеет значительное преимущество перед традиционным цифровым зумом, включая создание более качественных фотографий при съемке с увеличением на большие расстояния.

Смартфон Xiaomi MI CC10 будет оснащен объективом с «космическим» 120-кратным зумом


Еще одно важное достоинство оптического зума - это широкий спектр возможностей для постобработки кадра. Если пользователь хочет иметь большую свободу для творчества, то он должен выбирать именно по оптическому зуму.

Что касается других характеристик Xiaomi Mi CC 10, то вполне возможно, часть из них перейдет от предыдущей модели. В июле прошлого года Xiaomi анонсировала смартфоны Mi CC9 и CC9e в Китае. Оба устройства были оснащены дисплеями AMOLED производства Samsung и имели тройные блоки камер с основным 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586 с апертурой f/1,79.



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