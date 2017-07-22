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HTC Desire 20 Pro может получить ToF-камеру для создания радиолокационных «портретов»

04 июня 2020, 18:28


Тайваньский производитель смартфонов и планшетов, компания HTC, планирует выпустить в ближайшее время флагманский смартфон HTC Desire 20 Pro. Хотя дела HTC на рынке в настоящее время сложно назвать радостными и хочется употребить эпитет «очень разочаровывающие», тем не менее известный производитель не собирается «сворачивать удочку» и уходить из бизнеса. Многие эксперты уже привыкли к тому, что HTC сейчас не зарабатывает деньги на мобильных устройствах, а только проигрывает их. Тем не менее, ее наработки неизменно привлекают внимание, что происходит отчасти по традиции, отчасти благодаря ее богатому опыту, который может «неожиданно» вылиться в создании «необычных» моделей.

Согласно разрозненной информации, которую удалось собрать из разных источников, в настоящий момент известно, что будущий смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 665 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,0 ГГц и графическим процессором Adreno 640. Экран HTC Desire 20 Pro будет иметь разрешение 2340х1080 пикселей, его диагональ составит 6,4 или 6,5 дюйма. Камера для селфи будет располагаться в верхнем левом углу в специально оставленной выемке.

HTC Desire 20 Pro, возможно, будет оснащена ToF-камерой для создания радиолокационных «портретов»


Объем оперативной памяти HTC Desire 20 Pro составит 6 Гбайт. Его будет достаточно для поддержки ОС Android 10. На тыльном блоке камер будет размещено четыре сенсорных датчика, но их характеристики пока неизвестны.




Ходят слухи, что среди этих сенсоров непременно появится Time-of-flight (ToF) камера. Она позволяет формировать т.н. дальностное или радиолокационное изображение. В таких картинках на месте пикселей указываются параметры, отражающие оценку расстояния от гаджета до конкретных точек наблюдения.

Такие ToF-камеры позволяют реализовать множество различных эффектов. Например, это может быть технология, похожая на распознавание лиц Face ID, реализованная в смартфонах iPhone. Другой вариант - функция 3D-сканирования, которая может применяться, например, с целью дальнейшей 3D-печати или 3D-проектирования.

Большие ожидания возлагаются также в отношении применения ToF-камер для реализации систем дополненной реальности и построения радиолокационных портретов. Это задел может быть очень интересен для будущих пользователей этой модели. Вполне возможно, что HTC может сделать на него ставку для продвижения своего «ноу-хау» на рынке.

Фактический выход на рынок нового смартфона HTC Desire 20 Pro должен состояться этим летом. Когда это произойдет, можно будет узнать и о ценах. Они покажут, какую стратегию выбрала тайваньская компания для собственного финансового спасения.

HTC Desire 20 Pro, возможно, будет оснащена ToF-камерой для создания радиолокационных «портретов»


Пока финансовые показатели HTC «поют романсы». Компания сумела заработать за апрель 2020 года «всего» 10 млн долларов. Это на 31,25% меньше, чем было получено в марте, и на 49,86% меньше, чем в апреле 2019 года. Но следует учесть, что в условиях пандемии все финансовые показатели условны.



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