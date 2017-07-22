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Новые межсетевые экраны от Zyxel Networks разгрузят ИТ-отдел и позволят комфортно работать на удаленке

04 июня 2020, 19:00


Компания Zyxel Networks сегодня представила новую серию межсетевых экранов среднего класса USG FLEX, с помощью которых компании малого и среднего бизнеса смогут поддерживать безопасную связь с персоналом, работающим на удаленке.

межсетевые экраны от Zyxel Networks


В межсетевых экранах Zyxel USG FLEX100/200/500 используется более мощная аппаратная часть и усовершенствованное программное обеспечение. По сравнению с предшествующей серией Zyxel USG до 125% увеличилась производительность межсетевого экрана и до 500% производительность унифицированной защиты от угроз (Unified Threat Management UTM). На борту также поддержка VPN, управление беспроводными точками доступа и функционал по управлению хот-спотами.




Новинка поддерживают сервис Zyxel Cloud Query на базе постоянно обновляемой облачной базы данных об угрозах, в которую собирается информация из многочисленных источников. В этой базе данных хранятся образцы вредоносного кода, полученные от ведущих независимых исследовательских лабораторий, и информация об угрозах, выявленных межсетевыми экранами Zyxel, установленными по всему миру.

Столь обширная база позволяет бороться различными угрозами, а ИИ-алгоритм Cloud Query классифицирует угрозы и определяет уровень риска каждой из них.

С этими межсетевыми экранами работа персонала на удаленке станет в разы эффективнее. Полностью автоматическая настройка конфигурации соединения Zero-configuration существенно уменьшает нагрузку на ИТ-отдел компании и позволяет сотруднику самостоятельно быстро наладить работу из дома.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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