Новые межсетевые экраны от Zyxel Networks разгрузят ИТ-отдел и позволят комфортно работать на удаленке
04 июня 2020, 19:00
Компания Zyxel Networks сегодня представила новую серию межсетевых экранов среднего класса USG FLEX, с помощью которых компании малого и среднего бизнеса смогут поддерживать безопасную связь с персоналом, работающим на удаленке.
В межсетевых экранах Zyxel USG FLEX100/200/500 используется более мощная аппаратная часть и усовершенствованное программное обеспечение. По сравнению с предшествующей серией Zyxel USG до 125% увеличилась производительность межсетевого экрана и до 500% производительность унифицированной защиты от угроз (Unified Threat Management UTM). На борту также поддержка VPN, управление беспроводными точками доступа и функционал по управлению хот-спотами.
Новинка поддерживают сервис Zyxel Cloud Query на базе постоянно обновляемой облачной базы данных об угрозах, в которую собирается информация из многочисленных источников. В этой базе данных хранятся образцы вредоносного кода, полученные от ведущих независимых исследовательских лабораторий, и информация об угрозах, выявленных межсетевыми экранами Zyxel, установленными по всему миру.
Столь обширная база позволяет бороться различными угрозами, а ИИ-алгоритм Cloud Query классифицирует угрозы и определяет уровень риска каждой из них.
С этими межсетевыми экранами работа персонала на удаленке станет в разы эффективнее. Полностью автоматическая настройка конфигурации соединения Zero-configuration существенно уменьшает нагрузку на ИТ-отдел компании и позволяет сотруднику самостоятельно быстро наладить работу из дома.
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